Vila Velha em alerta devido a fortes chuvas

A prefeitura informa ainda que foram registrados pontos severos dena Avenida Carlos Lindenberg, em Cobilândia, e também na altura do bairro de Aribiri, em Nova América, no entorno do Terminal de São Torquato, ao longo da Avenida Luciano das Neves, em Boa Vista, Avenida Jerônimo Monteiro, na Glória, Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, em Cocal e várias vias do bairro do Ibes.