Vila Velha em alerta devido a fortes chuvas

Após a forte chuva desta sexta-feira (26), a Prefeitura de Vila Velha afirma que o município está em estado de alerta. No início da noite de ontem, uma família precisou sair de casa, no bairro Cristóvão Colombo, e está abrigada na casa de parentes por causa de alagamentos.
A prefeitura informa ainda que foram registrados pontos severos de alagamento na Avenida Carlos Lindenberg, em Cobilândia, e também na altura do bairro de Aribiri, em Nova América, no entorno do Terminal de São Torquato, ao longo da Avenida Luciano das Neves, em Boa Vista, Avenida Jerônimo Monteiro, na Glória, Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, em Cocal e várias vias do bairro do Ibes.
Outra ocorrência foi a queda de uma árvore na Rua Onair de Freitas, no bairro Gloria. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a árvore e desobstruir a via.
As equipes da Defesa Civil estão em alerta monitorando a situação das chuvas no município e técnicos do órgão orientam para que as pessoas evitem trafegar em áreas alagadas.