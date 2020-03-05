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Alunos passaram mal

Vigilância Sanitária faz vistoria em escola particular em Vitória

A vistoria foi realizada na manhã desta quinta-feira (05); ontem (04) pelo menos 45 alunos passaram mal e precisaram de atendimento médico

Publicado em 05 de Março de 2020 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 20:51
Colégio particular de Vitória recebe visita da Vigilância Sanitária após alunos passarem mal Crédito: Vitor Jubini / Arquivo
O Colégio Leonardo Da Vinci, em Vitória, recebeu, na manhã desta quinta-feria (05), a visita de profissionais da Vigilância Sanitária de Vitória e da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde. A vistoria aconteceu após um grupo de pelo menos 45 alunos da unidade passar mal. As queixas, segundo pais dos estudantes, aconteceram após uma refeição feita na escola.
A Vigilância Sanitária determinou que os bebedouros de uso coletivo fossem desligados, isolados e substituídos por displays que requerem o uso de copos descartáveis. Medida que foi atendida pela escola.
Além disso, foram recolhidas amostras de água e de alimentos ofertados pela instituição aos alunos e aos colaboradores nos últimos 3 dias. O material será encaminhado para análise.

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As informações foram repassadas pela direção do colégio, que acrescentou que após o horário letivo de ontem (04) todas as salas de aulas, corredores, escada, corrimãos, maçanetas e banheiros do prédio do Ensino Fundamental e do espaço Percorsi da Educação Infantil, foram higienizados. O mesmo tipo de limpeza foi repetido nesta manhã (05), antes do início das aulas.
A Instituição de ensino afirmou também que não foi recomendada a suspensão das atividades no local.
Alguns alunos não compareceram à aula nesta quinta-feira (05). Diante da situação, a direção informou que nenhum estudante, independente do motivo da ausência, sofrerá perda pedagógica.

ENTENDA O QUE ACONTECEU

Pelo menos 45 alunos do Colégio Leonardo Da Vinci, em Vitória, passaram mal nesta quarta-feira (04). Os pais dos estudantes afirmam que o problema aconteceu após uma refeição feita na escola. Procurada, a direção da unidade afirmou que acredita que os alunos foram acometidos por uma virose, já que os casos estão mais concentrados em uma única turma.

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20 alunos foram atendidos prontamente no posto médico da escola, ao longo do dia. À noite, outros 25 estudantes também apresentaram os sintomas em casa e foram levados, pelos pais, a hospitais da Capital. Ninguém ficou internado.
Segundo informações passadas pelos pais, os sintomas principais são: dor abdominal, dor de cabeça, náuseas e, em alguns casos, vômito e diarreia. O Leonardo Da Vinci enviou um comunicado aos responsáveis pelos alunos, informando, que pelos indícios, acredita que se trata de uma virose. No documento a unidade de ensino pede os estudantes não retornem à escola até que os sintomas sejam sanados.
A assessoria de comunicação do Leonardo Da Vinci informou ainda que, dos 20 alunos atendidos no posto médico da escola, 16 são do mesmo quinto ano e quatro são de outras turmas. Algumas crianças passaram mal antes até mesmo do lanche da manhã, por isso a hipótese da causa ser a comida está praticamente descartada pelo colégio.

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