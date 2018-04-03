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Flagrante

Vídeo mostra picape atropelando manifestantes em rodovia de Cariacica

Moradores de Tabajara fizeram um protesto para reivindicar a volta dos ônibus da linha 750 no bairro Tabajara. Um motorista furou o bloqueio e atingiu duas pessoas na pista

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 12:56
Duas pessoas foram atropeladas durante um protesto na Rodovia José Sette, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (03). O cinegrafista Vinícius Gonçalves, da TV Gazeta, flagrou o momento em que o motorista de uma picape branca furou o bloqueio feito pelos manifestantes e avançou contra as pessoas que estavam na pista.
Desde a madrugada, por volta das 4h30, moradores do bairro Tabajara, que reivindicam a volta da linha 750 do Transcol na região, colocaram fogo em pneus para fechar rodovia.
Perto dali, a Rodovia do Contorno, próximo a uma fábrica de refrigerantes, também foi fechada por grupo de aproximadamente 15 pessoas, mas liberada às 7h30. Já a manifestação na Rodovia Governador José Sette terminou por volta de 9h30.
ÔNIBUS NÃO PASSA NO BAIRRO
O protesto organizado pelo moradores pede a volta da linha 750 do Transcol, que faz o percurso de Vila Prudêncio ao Terminal de Itacibá. A linha parou de circular na última quinta-feira (29), devido à falta de pavimentação nas ruas do bairro. As ruas estão cheias de buracos, os manifestantes pedem providências à Prefeitura.
"Não passa desde quinta-feira (29). O ônibus faz a linha Terminal Itacibá a Vila Prudêncio. Como é um morro, não tem condições, porque não tem pavimentação", afirmou uma moradora em entrevista à TV Gazeta.
TRÂNSITO
Devido ao protesto, a Rodovia do Contorno chegou a ficar totalmente interditada. De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, apesar do trânsito já ter sido liberado para a circulação de veículos, há registro de lentidão no local. As linhas de ônibus que passam pela rodovia estão atrasadas e os pontos lotados.
Devido a manifestação, as linhas de ônibus que passam pela Rodovia do Contorno ficaram atrasadas Crédito: Internauta
PREFEITURA DE CARIACICA
A Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe técnica será enviada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, a fim de que sejam feitas as intervenções necessárias na região.
CETURB
A Ceturb-ES informou que a linha 750 está impossibilitada de circular no bairro por falta de condições viárias. Assim que os reparos forem providenciados, a linha voltará a circular normalmente.
Com informações de TV Gazeta
 

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