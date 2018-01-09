Vídeo mostra momento em que carro invade posto de combustíveis

Carro invade posto de combustível em Itapõa, Vila Velha Crédito: Edson Bernardes Neto

Vídeos gravados pelas câmeras de segurança de um posto de combustíveis em Vila Velha mostram o momento em que uma mulher, que dirigia um Peugeot, perde o controle da direção do veículo e invade a loja de conveniências do local. O episódio aconteceu por volta das 4h deste domingo (7).

As imagens foram enviadas à TV Gazeta nesta terça-feira (9), por uma pessoa que prefere não se identificar, e mostram quando a motorista entra no local em alta velocidade, quase atropela um frentista e só para depois de quebrar a porta de vidro e atingir o balcão da loja de conveniência.

O vídeo revela ainda que, após a batida, a mulher deixa o carro sozinha, sai caminhando de salto alto e, na sequência, conversa com um homem que está no posto, antes de sair do campo de visão das câmeras. O dono do estabelecimento estima o prejuízo em cerca de R$ 300 mil.

A motorista, que não teve o nome divulgado, teria alegado que estava passando mal, após a chegada dos militares, e sido conduzida por familiares até um hospital particular da região.