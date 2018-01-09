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Vila Velha

Vídeo mostra momento em que carro invade posto de combustíveis

As imagens foram divulgadas nesta terça (09) e mostram quando a motorista quase atropela um frentista e só para depois de bater na loja de conveniência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 13:15

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 13:15

Carro invade posto de combustível em Itapõa, Vila Velha Crédito: Edson Bernardes Neto
Vídeos gravados pelas câmeras de segurança de um posto de combustíveis em Vila Velha mostram o momento em que uma mulher, que dirigia um Peugeot, perde o controle da direção do veículo e invade a loja de conveniências do local. O episódio aconteceu por volta das 4h deste domingo (7).
As imagens foram enviadas à TV Gazeta nesta terça-feira (9), por uma pessoa que prefere não se identificar, e mostram quando a motorista entra no local em alta velocidade, quase atropela um frentista e só para depois de quebrar a porta de vidro e atingir o balcão da loja de conveniência.
O vídeo revela ainda que, após a batida, a mulher deixa o carro sozinha, sai caminhando de salto alto e, na sequência, conversa com um homem que está no posto, antes de sair do campo de visão das câmeras. O dono do estabelecimento estima o prejuízo em cerca de R$ 300 mil.
A motorista, que não teve o nome divulgado, teria alegado que estava passando mal, após a chegada dos militares, e sido conduzida por familiares até um hospital particular da região.
Assim que os policiais terminaram de confeccionar o boletim, foram até a unidade de saúde, mas, segundo a assessoria de comunicação da PM, ela não estava mais lá. O teste do bafômetro não chegou a ser realizado.

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