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QUE SUSTO

Vídeo mostra imagens impressionantes de acidente em Vila Velha

Imagens foram obtidas com a Central de Videomonitoramento da Prefeitura de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2018 às 13:17

Publicado em 01 de Julho de 2018 às 13:17

Acidente entre um Classic e uma D20 na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, no sábado (30) Crédito: Reprodução/Câmeras da PMVV
Um vídeo obtido com Central de Videomonitoramento da Prefeitura de Vila Velha mostra imagens impressionantes de um acidente na Rodovia Darly Santos, na tarde deste sábado (30). Nas imagens, um Classic branco cruza a via, de pista dupla, com o sinal fechado. No momento, uma picape D20 passava pelo local e acabou colidindo com o carro de passeio e ambos foram parar na vala do canteiro central da rodovia. Imaginem o susto!
Confira o vídeo
Policiais do Batalhão de Trânsito foram até o local e registraram a ocorrência. Ninguém se feriu no acidente.

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