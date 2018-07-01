Vídeo mostra imagens impressionantes de acidente em Vila Velha

Um vídeo obtido com Central de Videomonitoramento da Prefeitura de Vila Velha mostra imagens impressionantes de um acidente na Rodovia Darly Santos, na tarde deste sábado (30). Nas imagens, um Classic branco cruza a via, de pista dupla, com o sinal fechado. No momento, uma picape D20 passava pelo local e acabou colidindo com o carro de passeio e ambos foram parar na vala do canteiro central da rodovia. Imaginem o susto!