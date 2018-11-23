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Paraju

Vídeo mostra exato momento de acidente na BR 262

O caminhão, que transportava eucalipto, tombou e alguns troncos de madeira ficaram caídos na pista; quatro pessoas ficaram feridas

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 19:58
O acidente deixou quatro feridos em Domingos Martins, na BR 262, na manhã desta sexta-feira (23) Crédito: Carol Monteiro
Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento exato em que um caminhão atingiu um carro no quilômetro 56, na altura do Trevo de Paraju, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo nesta sexta-feira (23). O acidente aconteceu por volta das 9h35 da manhã; quatro pessoas ficaram feridas.
VEJA VÍDEO
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas ficou presa às ferragens. O veículo de passeio ficou completamente destruído. O caminhão, que transportava eucalipto, tombou e alguns troncos de madeira ficaram caídos na pista.
A PRF informou que o Corpo de Bombeiros prestou socorro as vítimas. Uma equipe da PRF também esteve no local. A Polícia Militar informou que o helicóptero Harpia foi acionado para auxiliar na operação de resgate.
VEJA FOTOS

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