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Chuva forte

Vídeo mostra 'cachoeira' caindo do telhado do Terminal de Campo Grande

Volume de água chamou a atenção de quem passava pelo local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 14:57

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 14:57

Cachoeira no terminal de Campo Grande Crédito: Internauta/Gazeta Online
A chuva da noite desta sexta-feira (23) já contabiliza um estrago em Cariacica. Isso porque o telhado do Terminal de Campo Grande não suportou a chuva acumulada. Com isso, formou-se uma cascata que se caia de uma parte do local e chamou a atenção de quem passava por lá pelo grande volume de água. Em vídeo enviado ao Gazeta Online, chegam a comparar a cena com uma cachoeira.
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Questionada, a Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) garante que enviou uma equipe ao local depois da chuva para avaliar a situação e o que aconteceu com o telhado para começar os reparos. Ainda de acordo com o órgão, a limpeza dos telhados dos terminais é feita periodicamente e a última realizada no Terminal de Campo Grande foi executada há 30 dias. Assista o vídeo que mostra a "cachoeira" de chuva caindo do telhado do Terminal de Campo Grande: 

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