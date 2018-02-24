Vídeo mostra 'cachoeira' caindo do telhado do Terminal de Campo Grande

A chuva da noite desta sexta-feira (23) já contabiliza um estrago em Cariacica. Isso porque o telhado do Terminal de Campo Grande não suportou a chuva acumulada. Com isso, formou-se uma cascata que se caia de uma parte do local e chamou a atenção de quem passava por lá pelo grande volume de água. Em vídeo enviado ao Gazeta Online, chegam a comparar a cena com uma cachoeira.
Questionada, a Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) garante que enviou uma equipe ao local depois da chuva para avaliar a situação e o que aconteceu com o telhado para começar os reparos. Ainda de acordo com o órgão, a limpeza dos telhados dos terminais é feita periodicamente e a última realizada no Terminal de Campo Grande foi executada há 30 dias. Assista o vídeo que mostra a "cachoeira" de chuva caindo do telhado do Terminal de Campo Grande: