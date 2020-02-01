Vídeo mostra acidente entre carro e moto que matou dois em Cariacica

Um casal morreu na tarde deste sábado (01), em um acidente de trânsito no bairro Santa Fé, em Cariacica . A batida aconteceu por volta das 14h, entre uma caminhonete e a motocicleta na qual estavam as vítimas, identificadas como Lucilene Gomes e Leandro Silvestre, de 45 e 19 anos, respectivamente.

No vídeo é possível ver o momento exato do acidente. A caminhonete passa no cruzamento e, em seguida, é atingida na lateral direita pela moto que vinha pela rua principal do bairro. Por causa da força do impacto, os dois caem da moto. Pessoas que estavam próximas se dirigem rapidamente para lá, assustadas.

De acordo com informações passadas pela Polícia Militar , o casal não resistiu e morreu ainda no local. Logo após o acidente, o motorista do carro teria tentado fugir, mas foi contido por populares, até a chegada dos policiais militares. A reportagem da TV Gazeta, no entanto, encontrou o motorista no local e falou com ele.

Eu vinha e parei. Tentei parar, mas o motociclista se assustou e se jogou para cima da lateral do meu carro. Ela apareceu do nada, em alta velocidade, e bateu no meu carro, sendo que dava para passar pelo resto da via, tinha espaço, comentou Adalto Lorenzoni. Eu não parei porque não tinha placa. Como é que eu vou saber?, continuou.

A Polícia Militar informou que o motorista da caminhonete se recusou a fazer o teste do bafômetro, o que foi confirmado pelo próprio condutor à reportagem. Consequentemente, Adalto Lorenzoni foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica. A ocorrência ainda está em andamento, de acordo com a Polícia Civil

RECLAMAÇÕES: DEMORA DO SOCORRO E FALTA DE SINALIZAÇÃO

O encarregado José Roberto Silva ouviu o barulho do acidente, tentou ajudar e garante que a ambulância demorou cerca de 50 minutos para chegar. Eu tentei socorrer a mulher, mas ela já estava morta; mas o rapaz não. Ele chegou a tentar se levantar duas vezes, mas não conseguiu. Acho que se o SAMU tivesse chegado uns 20 minutos antes, ele teria sobrevivido, disse.

A demora na chamada do socorro especializado, porém, não é a única reclamação. Moradores do bairro também reclamam da falta de sinalização no cruzamento onde aconteceu o acidente. Antes tinha uma placa de pare, mas a parte de baixo estava podre, estragou e ficou sem a sinalização, contou o motorista Joacyr Krauze.

Com informações da repórter Mayara Mello, da TV Gazeta

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) lamentou o ocorrido e esclareceu que a central do Samu recebeu o chamado às 14h16 e, como não havia unidades disponíveis na região, foi solicitado o envio de unidade do Corpo de Bombeiros, enquanto a unidade de suporte avançado do Samu se dirigia ao local.

Já o Corpo de Bombeiros ressaltou que recebeu o acionamento às 14h18 e que a ambulância do regaste chegou ao local às 14h40. De acordo com a corporação, os 22 minutos foram o tempo gasto no deslocamento até a região do acidente. Quando chegaram, uma das vítimas ainda estava com vida, mas não resistiu apesar das tentativas de reanimação.