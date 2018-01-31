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Vídeo: incêndio assusta moradores de Itapoã, em Vila Velha

O Corpo de Bombeiros está atuando no local para combater as chamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 22:44

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 22:44

Incêndio em Vila Velha Crédito: Whatsapp | Gazeta Online
Um incêndio assustou os moradores do bairro Itapoã, em Vila Velha, no final da tarde desta terça-feira (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu uma área de vegetação em um terreno que está em obras na Rua Antônio Regis dos Santos. Não há informações de feridos.
O fogo começou por volta das 19 horas. Segundo o filho do dono do terreno, o pai estava em casa, na mesma rua, quando chamaram ele para avisar que o local estava pegando fogo. O proprietário acionou o Corpo de Bombeiro, que chegou ao local às 19h15. 
O terreno era utilizado para armazenar objetos diversos, desde carcaças de carros, a eletrodomésticos antigos e pedaços de madeira. Segundo vizinhos, o local causava transtornos pois era infestado de insetos, que acabavam entrando nas casas ao lado. Moradores das redondezas reclamaram ainda que o proprietário tinha o hábito de atear fogo em vegetação e lixo. 
O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio as 20h40. Ninguém ficou ferido. 
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