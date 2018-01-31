Vídeo: incêndio assusta moradores de Itapoã, em Vila Velha

Incêndio em Vila Velha Crédito: Whatsapp | Gazeta Online

Um incêndio assustou os moradores do bairro Itapoã, em Vila Velha , no final da tarde desta terça-feira (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu uma área de vegetação em um terreno que está em obras na Rua Antônio Regis dos Santos. Não há informações de feridos.

O fogo começou por volta das 19 horas. Segundo o filho do dono do terreno, o pai estava em casa, na mesma rua, quando chamaram ele para avisar que o local estava pegando fogo. O proprietário acionou o Corpo de Bombeiro, que chegou ao local às 19h15.



O terreno era utilizado para armazenar objetos diversos, desde carcaças de carros, a eletrodomésticos antigos e pedaços de madeira. Segundo vizinhos, o local causava transtornos pois era infestado de insetos, que acabavam entrando nas casas ao lado. Moradores das redondezas reclamaram ainda que o proprietário tinha o hábito de atear fogo em vegetação e lixo.

O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio as 20h40. Ninguém ficou ferido.