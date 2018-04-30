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Em Colatina

Vídeo: falta de sinalização põe motoristas em risco na BR 259

Vídeo mostra carro que teve que invadir a contramão para evitar acidente

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 18:53
As obras no quilômetro 79 da BR 259, em Colatina, no Norte do Espírito Santo, recomeçaram no dia 16 deste mês e se arrastam sem quaisquer sinalizações no local. Com uma fila de carros que fica acumulada em até um quilômetro, quem passa pela região é pego de surpresa com a pista interrompida e há risco de acidentes.
Vídeo feito pelo fotógrafo Jovander Pito, de 37 anos, mostra um motorista que teve que invadir a contramão para conseguir frear sem bater em nenhum outro carro. Assista:
 
Ele, que usa a BR 259 todos os dias para ir de Baixo Guandu, onde mora, para Colatina, cidade em que trabalha, conta que as reclamações dos motoristas são frequentes. "Todo mundo se sente inseguro e o medo é que uma pessoa que não sabe como está a situação da pista passe correndo e atinja veículos que estejam parados na fila", detalha.
O fotógrafo frisa que passou pelo local por volta das 15h25 desta segunda-feira (30), quando fez vídeo da pista. "O trânsito fica por até um quilômetro acumulado. Quando ele chega à curva, quem está vindo é pego de surpresa, porque não tem ninguém, nenhum funcionário mostrando que a pista está operando no sistema 'pare e siga", completa. "E quem vem do outro sentido tem a visão impedida por uma série de árvores e plantas à beira da rodovia que atrapalham a visão", lamenta.
Jovander garante que o fluxo das pistas no local é interrompido de quarenta em quarenta minutos de cada lado. "Não sei se já aconteceu acidente, mas o pior é se tiver que acontecer alguma coisa para que a sinalização seja colocada", finaliza.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi procurado pela reportagem, mas, até o momento, não respondeu à demanda.
 

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