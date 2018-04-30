Vídeo: falta de sinalização põe motoristas em risco na BR 259

As obras no quilômetro 79 da BR 259, em Colatina, no Norte do Espírito Santo, recomeçaram no dia 16 deste mês e se arrastam sem quaisquer sinalizações no local. Com uma fila de carros que fica acumulada em até um quilômetro, quem passa pela região é pego de surpresa com a pista interrompida e há risco de acidentes.

Vídeo feito pelo fotógrafo Jovander Pito, de 37 anos, mostra um motorista que teve que invadir a contramão para conseguir frear sem bater em nenhum outro carro. Assista:





Ele, que usa a BR 259 todos os dias para ir de Baixo Guandu, onde mora, para Colatina, cidade em que trabalha, conta que as reclamações dos motoristas são frequentes. "Todo mundo se sente inseguro e o medo é que uma pessoa que não sabe como está a situação da pista passe correndo e atinja veículos que estejam parados na fila", detalha.

O fotógrafo frisa que passou pelo local por volta das 15h25 desta segunda-feira (30), quando fez vídeo da pista. "O trânsito fica por até um quilômetro acumulado. Quando ele chega à curva, quem está vindo é pego de surpresa, porque não tem ninguém, nenhum funcionário mostrando que a pista está operando no sistema 'pare e siga", completa. "E quem vem do outro sentido tem a visão impedida por uma série de árvores e plantas à beira da rodovia que atrapalham a visão", lamenta.

Jovander garante que o fluxo das pistas no local é interrompido de quarenta em quarenta minutos de cada lado. "Não sei se já aconteceu acidente, mas o pior é se tiver que acontecer alguma coisa para que a sinalização seja colocada", finaliza.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi procurado pela reportagem, mas, até o momento, não respondeu à demanda.