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Emoção

Vídeo: crianças cantam para idosos em abrigo da Grande Vitória

Alunos do 1º ano de escola pública de Vitória entoaram canções natalina e emocionaram vovós e vovôs acamados, em abrigo na Serra. Iniciativa partiu da professora Cláudia Ferrari Vieira Teixeira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 20:18

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 20:18

O Natal já está batendo na porta, época em que os corações ficam aquecidos e dão lugar à solidariedade. Uma escola da Prefeitura de Vitória decidiu levar alegria para vovôs e vovós de um abrigo em Jardim Limoeiro, na Serra.
De acordo com a professora Cláudia Ferrari Vieira Teixeira, um grupo de 18 alunos foi cantar para os idosos, que se emocionaram na última quinta-feira (28). Nesse período do ano,  as pessoas ficam mais sensibilizadas. Algumas pessoas estão longe de suas famílias e a ideia foi homenagear os idosos que já fizeram tanto por nossa sociedade, conta.
Nesse encontro de gerações, além de cantar, as crianças do 1° ano da Escola Municipal de Ensino Fundamenta (Emef) Professor Vercenílio da Silva Pascoal, que têm entre 6 e 7 anos, levaram lembranças para os idosos. Eles levaram lencinhos decorados por eles. Foi lindo e gratificante presentear essas pessoas, diz a professora.
Crianças de escola pública cantam para idosos Crédito: Reprodução
Nas vozes dos pequenos, as canções foram embaladas por ritmos natalinos. O momento mais emocionante foi quando eles cantaram para os idosos acamado. 
Estávamos finalizando nosso dia no abrigo. Aqueles vovôs e vovós ficam deitadinhos, não falam, não andam, mas conseguimos perceber a emoção deles ao ouvir as vozes das crianças e percebemos também a emoção das crianças em fazer aquilo, relata Cláudia.
A professora contou que faz um trabalho com as crianças em sala de aula, com foco nos idosos. Isso motivou a escolha em cantar em um abrigo. É preciso falar dos idosos, do respeito a eles. É necessário mostrar para as crianças que precisamos respeitar quem já fez tanto por nós. Muitos idosos não têm mais a companhia dos familiares e isso é triste. A ideia era mostrar que, mesmo pequenos, os alunos podem fazer muito pelos vovôs e vovós, diz Cláudia.

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O projeto de música na escola tem cerca de quatro anos, de acordo com a professora Cláudia, mas é a primeira vez que uma turma da escola sai para se apresentar em uma instituição.
Cláudia destacou ainda que percebeu mudança no comportamento das crianças. As aulas são oferecidas para todas as turmas. Muitas crianças tímidas começaram a se soltar e a se comunicar melhor depois das aulas. É um projeto importante, contou.
A professora relatou que o projeto teve início depois que uma instituição ofereceu parceria com a escola. A parceria é com um banco. Eles vieram conhecer a escola e oferecer a proposta de aulas de canto, falamos do nosso interesse e eles então nos escolheram. Desde então temos aula de música na escola, contou.

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