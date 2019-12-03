Vídeo: crianças cantam para idosos em abrigo da Grande Vitória

O Natal já está batendo na porta, época em que os corações ficam aquecidos e dão lugar à solidariedade. Uma escola da Prefeitura de Vitória decidiu levar alegria para vovôs e vovós de um abrigo em Jardim Limoeiro, na Serra.
De acordo com a professora Cláudia Ferrari Vieira Teixeira, um grupo de 18 alunos foi cantar para os idosos, que se emocionaram na última quinta-feira (28). Nesse período do ano, as pessoas ficam mais sensibilizadas. Algumas pessoas estão longe de suas famílias e a ideia foi homenagear os idosos que já fizeram tanto por nossa sociedade, conta.
Nesse encontro de gerações, além de cantar, as crianças do 1° ano da Escola Municipal de Ensino Fundamenta (Emef) Professor Vercenílio da Silva Pascoal, que têm entre 6 e 7 anos, levaram lembranças para os idosos. Eles levaram lencinhos decorados por eles. Foi lindo e gratificante presentear essas pessoas, diz a professora.
Nas vozes dos pequenos, as canções foram embaladas por ritmos natalinos. O momento mais emocionante foi quando eles cantaram para os idosos acamado.
Estávamos finalizando nosso dia no abrigo. Aqueles vovôs e vovós ficam deitadinhos, não falam, não andam, mas conseguimos perceber a emoção deles ao ouvir as vozes das crianças e percebemos também a emoção das crianças em fazer aquilo, relata Cláudia.
A professora contou que faz um trabalho com as crianças em sala de aula, com foco nos idosos. Isso motivou a escolha em cantar em um abrigo. É preciso falar dos idosos, do respeito a eles. É necessário mostrar para as crianças que precisamos respeitar quem já fez tanto por nós. Muitos idosos não têm mais a companhia dos familiares e isso é triste. A ideia era mostrar que, mesmo pequenos, os alunos podem fazer muito pelos vovôs e vovós, diz Cláudia.
PROJETO AJUDA ALUNO A SE COMUNICAR MELHOR
O projeto de música na escola tem cerca de quatro anos, de acordo com a professora Cláudia, mas é a primeira vez que uma turma da escola sai para se apresentar em uma instituição.
Cláudia destacou ainda que percebeu mudança no comportamento das crianças. As aulas são oferecidas para todas as turmas. Muitas crianças tímidas começaram a se soltar e a se comunicar melhor depois das aulas. É um projeto importante, contou.
A professora relatou que o projeto teve início depois que uma instituição ofereceu parceria com a escola. A parceria é com um banco. Eles vieram conhecer a escola e oferecer a proposta de aulas de canto, falamos do nosso interesse e eles então nos escolheram. Desde então temos aula de música na escola, contou.