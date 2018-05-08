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Denúncia

Vídeo: coloração de água de rio na Serra choca moradores

Vídeo foi feito por um drone e mostra o trecho em que o Rio Jacaraípe deságua no mar; as imagens são impressionantes

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 19:38
Imagem registrada pelo morador de Jacaraípe, na Serra. A água escura do Rio Jacaraípe se misturando com a água do mar Crédito: William Andrade
Um vídeo feito por drone que mostra a coloração da água do Rio Jacaraípe, na Serra, no trecho em que deságua no mar, viralizou e tem dado o que falar na internet. Moradores afirmam que trata-se de esgoto e questionam as autoridades.
A gravação foi feita na última semana pelo morador William Andrade. Ele contou à reportagem do Gazeta Online que mora há 30 anos na região e que fez o vídeo para denunciar e alertar a população. "Eu queria divulgar o máximo possível o que a gente está vivendo aqui agora", explicou.
VEJA VÍDEO
 
William, que trabalha na área de audiovisual, acrescenta que o mau cheiro incomoda os moradores, banhistas e surfistas que frequentam o local. "Todos reclamam do mau cheiro, da coloração da água e dos dejetos que são encontrados na areia. Foi feita uma nova reestruturação do píer, mas parece que não foi feito um estudo ou análise dos impactos na maré. O que eu sei é que, com isso, as consequências estão sendo catastróficas tanto para o comércio quanto para o turismo na Serra", contou.
O QUE DIZ A PREFEITURA DA SERRA?
O secretário Municipal de Agricultura, Agroturismo, Aquicultura e Pesca (Seap) e coordenador-geral do grupo de trabalho que fiscaliza os serviços de saneamento básico na Serra, Samuel Dias, declarou que, pela coloração da água, pode ser que exista resíduo de esgoto na água da praia, mas que análises precisam ser feitas.
"Nós estamos apurando o que houve, já colhemos um pouco da água para análise e vamos apurar", declarou.
Quanto à obra de reestruturação do píer, mencionada pelo morador que fez o vídeo, o secretário disse que foi realizada há, aproximadamente, 20 anos  em outra gestão. "Acredito que não seria um reflexo disso, já que tem tanto tempo". declarou.
O secretário informou ainda que a denúncia chegou à Secretaria de Meio Ambiente da Serra no final da tarde desta terça-feira (8). "Serviços complementares serão realizados no local nesta quarta (9) para identificarmos a razão da coloração escura na água", complementou.
A prefeitura informou, ainda, que os resultados da balneabilidade, indicando se o local está próprio ou não para banho, serão divulgados nesta sexta-feira (11). Uma análise mais completa da água também está sendo feita e terá seus resultados divulgados até o fim do mês. 

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