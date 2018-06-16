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Imagens fortes

Vídeo chocante mostra acidente em cruzamento de Vila Velha

Apesar de o motociclista ter sido arremessado após a colisão, ele foi socorrido com vida e encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 23:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 23:07
Uma câmera de monitoramento da Prefeitura de Vila Velha flagrou um grave acidente, no bairro Cristóvão Colombo, na manhã desta sexta-feira (15). Nas imagens  que são chocantes  é possível ver o momento em que um motociclista é arremessado após ser atingido por um carro.
VEJA VÍDEO
 
A colisão foi registrada por volta das 11h30, no cruzamento da Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Tomás Antônio Gonzaga. O motociclista, identificado como André Coutinho Corona, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Não há informação sobre o estado de saúde dele.
> Veja mais notícias sobre Acidentes
A Polícia Militar foi acionada pela reportagem para saber se a motorista foi encaminhada à delegacia, mas, até a publicação desta matéria, não deu retorno.

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