Vídeo chocante mostra acidente em cruzamento de Vila Velha

Uma câmera de monitoramento da Prefeitura de Vila Velha flagrou um grave acidente, no bairro Cristóvão Colombo, na manhã desta sexta-feira (15). Nas imagens que são chocantes é possível ver o momento em que um motociclista é arremessado após ser atingido por um carro.
VEJA VÍDEO
A colisão foi registrada por volta das 11h30, no cruzamento da Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Tomás Antônio Gonzaga. O motociclista, identificado como André Coutinho Corona, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Não há informação sobre o estado de saúde dele.
A Polícia Militar foi acionada pela reportagem para saber se a motorista foi encaminhada à delegacia, mas, até a publicação desta matéria, não deu retorno.