Vídeo chocante mostra acidente em cruzamento de Vila Velha

A colisão foi registrada por volta das 11h30, no cruzamento da Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Tomás Antônio Gonzaga. O motociclista, identificado como André Coutinho Corona, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Não há informação sobre o estado de saúde dele.