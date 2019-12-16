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BR 101

Viadutos da BR-101 em Viana serão liberados para o tráfego nesta terça

Com os novos viadutos, os cruzamentos neste trecho, que eram realizados por meio de vias com semáforos e causavam retenção no tráfego da região, foram extintos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 13:20

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 13:20

Eco101 libera ao tráfego dois viadutos da BR-101 em Viana Crédito: Eco101
Os viadutos localizados nos quilômetros 298,8 e 298,5 da BR-101, na altura dos bairros Marcílio de Noronha e Vila Betânia, em Viana serão liberados para o tráfego nesta terça-feira (17). De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, nos próximos 40 dias serão finalizados retornos e acabamentos das pistas marginais, com interdição de uma pista para pintura, recapeamento e acabamentos finais.
As obras fazem parte da ampliação, melhoria e duplicação da BR 101 e demandaram investimentos da ordem de R$ 34,8 milhões. Com os novos viadutos, os cruzamentos neste trecho, que eram realizados por meio de vias com semáforos e causavam retenção no tráfego da região, foram extintos. Este processo faz parte da readequação do sistema viário daquela região. Os dois retornos quando concluídos terão calçada para pedestre em ambos lados.
Os viadutos novos possuem 20 metros de extensão e cerca 8 metros de altura, a estrutura de alteamento da BR-101 foi realizada com a técnica conhecida como terra armada e possui mais de 1 km de extensão. A obra contempla duas faixas de tráfego em cada sentido, separadas por barreiras rígidas além das pistas marginais que seguirão em funcionamento após o término das obras com duas faixas por sentido.
De acordo com o gerente responsável pelas obras de duplicação da BR-101 no Espírito Santo, Rodrigo Rodrigues, as intervenções têm como principais objetivos proporcionar mais fluidez e segurança ao tráfego da rodovia. Além de benefícios proporcionados aos motoristas, as obras também trarão mais segurança para os pedestres que precisam atravessar a pista.

VIADUTOS

Além desses viadutos, estão em construção outros 3 dispositivos na BR-101, sendo um no entroncamento da BR-101 com a BR-262/ES e outros dois em Guarapari, no km 321, em Amarelos, e no km 335, na altura do trevo da entrada para a cidade. Além desses, também foi entregue no mês de julho um viaduto no km 302 no bairro Universal. Totalizando ao longo da BR-101, 11 viadutos construídos pela Eco101.

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