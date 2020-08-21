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Ventos fortes

Ventos na Terceira Ponte chegam a 84,6 km/h

Apesar da velocidade do vento chamar atenção, o tráfego segue sem retenções no local; segundo a Rodosol, a ponte já operou  normalmente com ventos de até 100 km/h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 15:25

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 15:25

Vila Velha - ES - Terceira Ponte e prédios na Praia da Costa ao fundo.
Ventos fortes são registrados na Terceira Ponte nesta sexta-feira (21) Crédito: Vitor Jubini
Uma rajada de vento chegou a 84,6 km/h na Terceira Ponte, na manhã desta sexta-feira (21). O anemômetro da Rodosol, empresa que administra a ponte, indica que a velocidade foi alcançada às 9h08. Apesar da intensidade do vento chamar atenção, o tráfego de veículos segue normal e sem retenções na Terceira Ponte. A concessionária informou, no entanto, que nesta tarde o equipamento que mede a velocidade dos ventos passou a apresentar uma falha, a qual não prejudicou a medição feita pela manhã, e que a manutenção já está sendo providenciada.
Somente em casos de condições climáticas desfavoráveis que possam atrapalhar o tráfego, colocando em risco a vida de motoristas, como nebulosidade e muita chuva, a ponte pode então ser fechada, o que não ocorre nesta sexta-feira (21) em Vitória.
A concessionária também informa que o tráfego de motos não é recomendado quando os ventos ultrapassam os 90km/h, já o de veículos quando o vento ultrapassa os 120 km/h.

VENTOS DE 100 KM/H

Segundo a Rodosol, a Terceira Ponte já chegou a operar normalmente com ventos de até 100 km/h. Para que a ponte seja fechada vários fatores são levados em consideração, como velocidade e direção dos ventos, chuvas e visibilidade nas pistas.

PREVISÃO DO TEMPO

A chegada de uma frente fria prevista para esta quinta-feira (20) por meteorologistas do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) vem se confirmando no Espírito Santo.
Nesta sexta-feira (21) a previsão, segundo o Incaper, é de tempo instável em todo o Estado, com chuvas e diminuição da temperatura. Nas áreas altas da região Serrana a temperatura pode cair, chegando a 12 °C de mínima. 
Na Grande Vitória, o sol deve aparecer entre nuvens e deve chover em alguns momentos. A variação de temperaturas ficará entre 21 °C e 29 °C, segundo o Instituto. Com maior temperatura máxima prevista para a região Norte, que terá sol entre nuvens e chuva em alguns momentos.  Por lá a temperatura mínima poderá atingir 22 °C e a máxima 32 °C.

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