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Soco no rosto

Vendedora é agredida em tentativa de assalto em Vitória

A jovem, de 22 anos, havia acabado de abrir a loja em que trabalha quando o bandido anunciou o assalto. Ela se negou a entregar o celular e levou um soco no rosto

Publicado em 23 de Março de 2018 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 13:39
A vítima, de 22 anos, levou um soco no rosto Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta
Uma vendedora foi agredida durante uma tentativa de assalto a uma loja de chinelos na Avenida Marechal Campos, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (23). A vítima, de 22 anos, levou um soco no rosto. O assaltante fugiu sem levar nada.
A vítima afirma que a tentativa de assalto aconteceu pela manhã, quando ela havia acabado de abrir a loja. O bandido queria levar o celular da jovem, mas ela se negou a entregar e a agressão aconteceu.
Chorando, ela contou que teve medo de ser estuprada. Há suspeitas de que o criminoso seja o mesmo que assaltou outra loja (veja o vídeo abaixo) no Centro de Vitória, na última quarta-feira (21).
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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