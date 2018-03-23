Vendedora é agredida em tentativa de assalto em Vitória

A vítima, de 22 anos, levou um soco no rosto Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta

Uma vendedora foi agredida durante uma tentativa de assalto a uma loja de chinelos na Avenida Marechal Campos, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (23). A vítima, de 22 anos, levou um soco no rosto. O assaltante fugiu sem levar nada.

A vítima afirma que a tentativa de assalto aconteceu pela manhã, quando ela havia acabado de abrir a loja. O bandido queria levar o celular da jovem, mas ela se negou a entregar e a agressão aconteceu.

Chorando, ela contou que teve medo de ser estuprada. Há suspeitas de que o criminoso seja o mesmo que assaltou outra loja (veja o vídeo abaixo) no Centro de Vitória, na última quarta-feira (21).