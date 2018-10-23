Vendedor de banana é preso acusado de estuprar garoto em Mucurici

Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Reprodução / Google Maps

Um homem de 52 anos foi preso em Ponto Belo acusado de estuprar um menino de 9 anos na zona rural de Mucurici , região Norte do Estado. O crime aconteceu na tarde de sábado (20) e o suspeito foi preso horas depois. Ele foi reconhecido pela vítima e encaminhado para o presídio.

De acordo com o subcomandante da 4ª Companhia/2º Batalhão, tenente Brito, a Polícia Militar recebeu uma ligação do hospital municipal de Mucurici para informar que uma criança vítima de estupro era atendida no local. Já na unidade de saúde, o menino contou aos militares os detalhes do crime. Ele explicou que estava no mercado de Montanha quando foi abordado pelo acusado, que vendia bananas na feira e pediu ajuda da criança, que recusou.

Então, o suspeito teria dito que era para o menino esperar por ele próximo a um posto de gasolina, na saída para Mucurici, que receberia um dinheiro. A vítima esperou o acusado no local e foi forçado a entrar no carro dele. O homem seguiu para Mucurici e, no caminho, parou no meio da estrada, em um local ermo, e abusou sexualmente da criança.

Depois do crime, José levou a vítima até Mucurici e a deixou perto da rodoviária da cidade e fugiu em destino a Ponto Belo em um veículo escuro com caixas de banana na carroceria. Um homem encontrou o menino perdido e o levou ao Hospital Municipal.

Ainda segundo o tenente, com as informações passadas pela criança, os policiais seguiram a Ponto Belo para realizar buscas e encontraram o carro do acusado, um Volkswagen Saveiro, perto da prefeitura. O acusado negou a denúncia, mas os militares enviaram uma foto dele para a criança, que o reconheceu.