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Folia

Venda de ingressos do Carnaval de Vitória 2020 começa na quinta-feira

A compra poderá ser feita a partir das 10h, pela internet. Os foliões terão opção de mesas e arquibancadas. Os valores variam de R$ 25 (meia-entrada arquibancadas na sexta-feira) até R$ 1,2 mil (combo sexta e sábado nas mesas)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 23:45

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 23:45

Imperatriz do Forte em seu desfile no Sambão em 2016 Crédito: Marcelo Prest
Os ingressos para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória 2020, no Espírito Santo, começam a ser vendidos nesta quinta-feira (5). Os valores variam de R$ 25 (meia-entrada arquibancadas na sexta-feira) até R$ 1,2 mil (combo sexta e sábado nas mesas).
A compra poderá ser feita a partir das 10h, nos endereços eletrônicos  www.carnavaldevitoria.com.br e www.lebillet.com.br. Neste último, já estão disponíveis os tíquetes para alguns camarotes a partir de R$ 84,00. 
Somente os ingressos das arquibancadas serão vendidos também nas Óticas Diniz (Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Shopping Praia da Costa, Shopping Moxuara e Shopping Mestre Álvaro).

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Para as arquibancadas, o acesso ao Sambão do Povo nos desfiles das agremiações está custando a partir de R$ 25 (meia-entrada). Já o primeiro lote de mesas terá valores partindo de R$ 500. Será permitida a aquisição de, no máximo, quatro mesas por número de CPF.
Nestes setores, cada pessoa poderá levar duas garrafas plásticas, de 500 ml cada, com bebida e dois lanches (sanduíches salgados ou frutas). Não será permitido entrar com garrafas de vidro, caixa de isopor ou térmica; apenas bolsas térmicas, segundo informações da Ecos Eventos, empresa organizadora do Carnaval de Vitória. 

ARQUIBANCADAS

As arquibancadas estão localizadas nos setores B e E, e a venda dos ingressos foi dividida em três lotes:
  • Sexta: R$ 50, R$ 60 e R$ 80 (inteira, no primeiro, segundo e terceiro lotes). E metade do preço para quem tem direito à meia-entrada (R$ 25, R$ 30 e R$ 40)
  • Sábado: R$ 80, R$ 90 e R$ 110 (inteira, no primeiro, segundo e terceiro lotes). E metade do preço para quem tem direito à meia-entrada (R$ 40, R$ 45 e R$ 55)
  • Combo (sexta e sábado): R$ 110, R$ 120 e R$ 140  (inteira, no primeiro, segundo e terceiro lotes). E metade do preço para quem tem direito à meia-entrada (R$ 55, R$ 60 e R$ 70)

MESAS

As mesas vão ser vendidas em um lote apenas e estarão localizadas nos setores C e F do Sambão do Povo.
  • Sexta: R$ 500
  • Sábado: R$ 1 mil
  • Combo (sexta e sábado): R$ 1,2 mil

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