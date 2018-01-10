Velocidade alta e farol apagado rendem 3 multas por hora nas BRs do ES

A cada hora, três motoristas são multados por excesso de velocidade e farol apagado durante o dia em rodovias federais do Espírito Santo. Os dados são do relatório divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o balanço das atividades de 2017.
Os números revelam que, somente em 2017, 13.689 condutores foram multados por transitar em velocidade superior à máxima permitida na via.
De acordo com o superintendente da PRF, Wylis Lyra, apesar de o número de infrações registradas por excesso de velocidade ser menor que o de 2016, 33.393 multas, não é possível afirmar que o condutor capixaba está dirigindo com mais cautela.
As ocorrências graves que aconteceram ao longo de 2017 fizeram com que precisássemos deslocar o efetivo para outros locais, por isso a redução, disse.
Lyra reforçou esse posicionamento apresentando os números de infrações por excesso de velocidade registradas somente durante o feriado de réveillon. Ao todo foram quase 4 mil multas. Não foi o condutor que se conscientizou, nós que não tivemos condições de fiscalizar como gostaríamos.
FAROL APAGADO
Apesar de a lei que determina que os condutores transitem com o farol baixo durante o dia nas estradas federais ter sido sancionada em maio de 2016, os condutores continuam descumprindo a determinação.
Em 2016 de maio a dezembro , foram registradas 5.641 infrações por deixar de acender os faróis durante o dia. No ano seguinte, 2017, o número de multas foi mais que o dobro, 12.699 infrações. Ou seja, de um ano para o outro, houve um aumento de 7.058 multas.
A Inspetora Carolina André da Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou, quando a lei foi sancionada, que essa é uma maneira de deixar o trânsito mais seguro. Nas rodovias de trecho urbano que são duplicadas, isso ajuda a evitar a colisão traseira. Já nas rodovias de pista simples, evita-se a colisão frontal, que é a que mais mata, tanto no Espírito Santo, quanto no Brasil, explicou.
OS DADOS
Acidentes
Números totais
2016: 3.342
2017: 2.986
acidentes graves
2016: 1.143
2017:890
Mortos
2016: 201
2017: 201
Feridos
2016: 3.746
2017: 3.401
Principais causas de acidentes em 2017
Falta de atenção ao volante: 1.260
Desobediência à sinalização: 331
Velocidade incompatível com a via: 301
Não guardar distância de segurança: 215
Ingestão de álcool: 201
Infrações
Velocidade superior
2016: 33.393
2017: 13.689
Farol apagado de dia
2016: 5.641
2017: 12.699
Ultrapassar em faixa contínua
2016: 12.933
2017: 11.291