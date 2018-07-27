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Tragédia

Veja quem são e o estado de saúde das vítimas do acidente na BR 101

Tragédia aconteceu na manhã desta quinta-feira quando família estava a caminho do Aeroporto de Vitória

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 11:13
Dener, Ediene, Maria Luizia, o pai - que não estava no acidente -, Elder e a namorada, Danielly, que também estava no veículo Crédito: Reprodução/Facebook
Após o grave acidente na manhã desta quinta-feira (26), onde mãe e filha morreram, na BR 101, em Ibiraçu, dois ocupantes do Fiat Siena, com placas de Mantenópolis, continuam internados e o motorista do veículo teve alta. As informações são da assessoria de imprensa do Hospital São Camilo, em Aracruz, e do reitor do seminário da Diocese de São Mateus, onde um dos ocupantes do veículo mora, o padre Elder Malovini. Veja quem são. 
VÍTIMAS DO ACIDENTE
Ediane Barbosa - 47 anos
Ediane Barbosa Crédito: Reprodução/Facebook
Ediane ficou presa às ferragens e morreu carbonizada. Ela é mãe de Dener, Elder e Maria Luiza. A menina também faleceu no acidente. Ediane foi presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo (Fetaes), que decretou luto em função da morte.
Maria Luiza Barbosa Evangelista - 12 anos
Maria Luiza Barbosa Evangelista - 12 anos Crédito: Reprodução/Facebook
A menina é filha de Ediane e morreu a caminho do Hospital São Camilo, em Aracruz. Segundo a assessoria de imprensa do local, ela já chegou em parada cardíaca e os médicos tentaram de tudo para trazê-la de volta, mas ela não resistiu e faleceu. O corpo da menina foi liberado, de acordo com o reitor do seminário da Diocese de São Mateus, o padre Elder Malovini. Mas a família espera a liberação do corpo da mãe, para que os corpos das duas sejam levados juntos e feita uma única despedida. 
Danielly Barbosa Paiva
Danielly Barbosa Paiva e Elder Evangelista Barbosa de Sales Crédito: Reprodução/Facebook
É namorada de Elder Evangelista Barbosa de Sales. Está internada em estado grave e coma induzido no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Elder Evangelista Barbosa de Sales
Danielly Barbosa Paiva e Elder Evangelista Barbosa de Sales Crédito: Reprodução/Facebook
Ele dirigia o Fiat Siena com placas de Mantenópolis, quando o veículo bateu de frente com uma Toyota Hilux por volta das 7h30 e o carro pegou fogo. Elder é filho de Ediene, irmão de Dener e de Maria Luiza, que também estavam no carro. O jovem iria embarcar em um voo no Aeroporto de Vitória no início da tarde desta quinta-feira (26). Ele faria uma viagem ao exterior, com destino a Portugal, onde daria continuidade aos estudos. Recebeu alta do hospital nesta quinta-feira (26) e já está em casa, segundo informações do padre Elder Malovini.
Dener Evangelista Barbosa de Sales, 24 anos
Dener Evangelista Barbosa dirigia o carro quando o acidente aconteceu. Ele foi encaminhado ao hospital, onde passou por um procedimento cirúrgico Crédito: Reprodução | Redes Sociais
É seminarista na Diocese de São Mateus e estudante do 3º Ano de Teologia. Dener foi levado para o Hospital São Camilo, em Aracruz, onde passou por uma cirurgia. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, a cirurgia foi um sucesso e ele não corre risco de vida.

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