Veja quem são e o estado de saúde das vítimas do acidente na BR 101

Ediane ficou presa às ferragens e morreu carbonizada. Ela é mãe de Dener, Elder e Maria Luiza. A menina também faleceu no acidente. Ediane foi presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo (Fetaes), que decretou luto em função da morte.

A menina é filha de Ediane e morreu a caminho do Hospital São Camilo, em Aracruz. Segundo a assessoria de imprensa do local, ela já chegou em parada cardíaca e os médicos tentaram de tudo para trazê-la de volta, mas ela não resistiu e faleceu. O corpo da menina foi liberado, de acordo com o reitor do seminário da Diocese de São Mateus, o padre Elder Malovini. Mas a família espera a liberação do corpo da mãe, para que os corpos das duas sejam levados juntos e feita uma única despedida.