Veja quais vias estão interditadas em Vitória e Vila Velha

Para garantir a segurança e a tranquilidade dos foliões que irão curtir a programação de Carnaval no Centro, a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), da Prefeitura de Vitória, interditou algumas vias na região. A praça Costa Pereira (entre a Avenida Jerônimo Monteiro e a Rua Barão do Itapemirim) e a Rua Barão do Itapemirim (entre a Avenida Jerônimo Monteiro e a Praça Costa Pereira) ficarão totalmente interditadas até às 15 horas de terça (13).
Jerônimo Monteiro
A Avenida Jerônimo Monteiro (no trecho entre a rua Barão de Monjardim, rua Henrique Novaes até a rua Gonçalves Ledo) estará totalmente interditada das 15h às 23h neste domingo (11) e segunda (12). O fluxo de veículos no sentido rodoviária terá os seguintes itinerários:
Para quem vem da Avenida Vitória: avenida Princesa Isabel, avenida Governador Bley e rua Gonçalves Ledo;
Para quem vem da Avenida Beira Mar: rua Alda Mª Lyra Vicentini, rua Gov. José Sette ou rua Josué Prado, convergindo à esquerda na avenida Princesa Isabel e seguindo o itinerário acima mencionado.
A coordenação das operações de desvio e a orientação do tráfego ficarão a cargo da Guarda Municipal.
VILA VELHA
Coqueiral de Itaparica tem vias interditadas neste domingo (11) e terça-feira (13), entre os horários de 16h às 20h, para o desfile do bloco "Folia do Saco Roxo". As ruas Itapemirim, Av. Santa Leopoldina, Rua Itaperuna e Av. Saturnino Rangel Mauro estão com o trânsito bloqueado.