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União que ajuda!

Veja onde estão mais de 200 projetos e ações sociais de cooperativas no ES

Iniciativas de pelo menos 50 cooperativas em 23 municípios do Espírito Santo vão beneficiar, até o final do ano, 370 mil pessoas, direta e indiretamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 18:59

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 18:59

Crianças ganham óculos de projeto social em escola da Serra Crédito: Vitor Jubini
Ao menos 50 cooperativas no Espírito Santo possuem projetos ou ações sociais. Essas iniciativas estão distribuídas em 23 municípios e, juntas, são responsáveis por mais de 200 programas que atingem todo o Estado. O número de projetos e ações sociais foi mapeado pela reportagem de A Gazeta com as cooperativas e pelo Sistema OCB-ES. Confira as informações no mapa abaixo ao clicar no município.
A assistente administrativa do Sistema OCB-ES, Bianca Rocha, avalia que a atuação social das cooperativas tem crescido no Espírito Santo. Ela reforça que o sistema, nos últimos três anos, tem incentivado, principalmente, que as cooperativas realizem ações contínuas, que agregam valor à vida das pessoas.
Para tentar levar esse espírito social para as cooperativas do Brasil, foi criado o Dia de Cooperar, conhecido como Dia C. É um movimento nacional de estímulo às iniciativas voluntárias, diferenciadas, contínuas e transformadoras, realizadas por cooperativas, que ocorre sempre no primeiro sábado do mês de julho, quando é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo.

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No Estado, iniciativas do Dia C vão garantir, até o final do ano, que 370 mil pessoas sejam beneficiadas, direta e indiretamente. Estão previstas 128 ações de responsabilidade social de 47 cooperativas capixabas com mais de 5 mil voluntários envolvidos, entre cooperados e funcionários das cooperativas.
Além do Dia C, o Sistema OCB-ES procura fomentar e mobilizar as cooperativas a participarem de eventos de responsabilidade social no decorrer do ano. Também temos uma parceria com o Sicoob e Unimed Vitória em alguns projetos sociais, um deles com o Instituto Sicoob é o Cooperativa Mirim, que tem por objetivo desenvolver por meio de práticas pedagógicas uma educação comprometida com os valores da cooperação, promoção da cidadania, empreendedorismo e liderança em crianças e jovens concluiu.

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