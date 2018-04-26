Veja o que funciona no feriado do Dia do Trabalhador

Confira como será o funcionamento de shoppings, prefeituras e serviços públicos da Grande Vitória Crédito: Arquivo - GZ

Na próxima terça-feira (1°) comemora-se o Dia do Trabalhador. O Governo do Estado não decretou ponto facultativo e as repartições estaduais funcionarão normalmente na segunda-feira (30). Na terça não haverá expediente, com exceção daqueles órgãos que desempenham funções em regime de escala ou que não admitem paralisação. Confira como será o funcionamento de shoppings, prefeituras e serviços públicos da Grande Vitória, que terão horários especiais durante o feriadão.

SÁBADO (28)

Supermercados

OK Hipermercado

Funcionamento no horário normal, das 8h às 22h.

OK Superatacado

Funcionamento no horário normal, das 8h às 22h, em todas as unidades da Grande Vitória.

Extrabom

Funciona em horário normal.

Extraplus

Funciona em horário normal.

Shoppings

Shopping Laranjeiras

Funcionamento normal, das 9h às 21h.

Masterplace Mall

Funcionamento normal, das 10h às 22h.

Shopping Vitória

Funcionamento normal, das 10h às 22h.

Shopping Jardins

Funcionamento normal, das 10h às 22h.

Shopping Vila Velha

Funcionamento normal, das 10h às 22h.

Shopping Norte Sul

Funcionamento normal, das 10h às 22h.

Shopping Boulevard

Funcionamento normal, das 10h às 22h.

Shoppings Moxuara, Mestre Álvaro, Montserrat e Praia da Costa

Funcionamento normal, das 10h às 22h.

DOMINGO (29)

Supermercados

OK Hipermercado

Não funciona.

OK Superatacado

Não funciona.

Extrabom

Não funciona.

Extraplus

Não funciona.

Shoppings

Shopping Laranjeiras

Não irá funcionar.

Masterplace Mall

Não irá funcionar.

Shopping Vitória

Das 14h às 20h.

Shopping Jardins

- Lojas não abrem.

- A Praça de Alimentação funciona das 11h às 23h.

- Cinema funciona conforme programação.

Shopping Vila Velha

Das 11h às 21h.

Shopping Norte Sul

Das 14h às 20h.

Shopping Boulevard

Das 11h às 22h.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: 13h às 21h; Praça de Alimentação: 11h às 22h

Shoppings Mestre Álvaro e Montserrat

Lojas e quiosques: 15h às 21h; Praça de Alimentação: 11h às 22h

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: 14h às 20h; Praça de Alimentação: 11h às 22h

SEGUNDA-FEIRA (30)

Supermercados

OK Hipermercado

Funcionamento no horário normal, das 8h às 22h.

OK Superatacado

Funcionamento no horário normal, das 8h às 22h, em todas as unidades da Grande Vitória.

Extrabom

Devido ao feriado, as lojas da Rede Extrabom terão o horário de funcionamento ampliado até as 22h.

Extraplus

Devido ao feriado, o horário de funcionamento será ampliado até as 22h.

Shoppings

Shopping Laranjeiras

Funcionamento normal, das 9h às 21h.

Masterplace Mall

Funcionamento normal, das 10h às 21h.

Shopping Vitória

Funcionamento normal, das 10h às 22h.

Shopping Jardins

Funcionamento normal, das 10h às 22h.

Shopping Vila Velha

Funcionamento normal, das 10h às 22h.

Shopping Norte Sul

Funcionamento normal, das 10h às 22h.

Shopping Boulevard

Funcionamento normal, das 10h às 22h.

Shoppings Moxuara, Mestre Álvaro, Montserrat e Praia da Costa

Funcionamento normal, das 10h às 22h.

Prefeituras

Vitória

A prefeitura informa que não haverá expediente administrativo, mas mantém serviços de plantão na segunda-feira (30).

Confira o que funciona

Fala Vitória 156

Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade.

Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Defesa Civil

Realiza plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Disque-Silêncio

O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.

Casa do Cidadão

O Centro Integrado de Cidadania (CIC), mais conhecido como Casa do Cidadão, reabrirá as portas para o público na quarta-feira (2).

Escolas

Não haverá aulas na rede municipal de ensino na segunda (30) e terça (1º).

Saúde

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam.

Abordagem social

O Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), voltado para pessoas em situação de rua, pode ser acionado por meio do Fala Vitória 156, das 8 às 22 horas. Já o Conselho Tutelar mantém plantão 24 horas pelos telefones 98818-4435 e 98818-4511.

Vila Velha

Na segunda-feira (30) será ponto facultativo, o que significa que não haverá expediente na sede da Prefeitura de Vila Velha.

O que irá funcionar no ponto facultativo

Saúde

- Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia funcionarão, normalmente, em regime de 24 horas.

- O Hospital Maternidade de Cobilândia também terá plantão de 24 horas.

Serviços Urbanos

- A coleta de lixo será feita normalmente.

Assistência Social

- Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223.

- Serviço funerário: 99717-0868.

- Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita)  3391-5044 e João Calvino - 3139-9018 / 3149-9498 (Divino Espírito Santo).

Ouvidoria

Por telefone: 162

Online: https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria/

Guarda Municipal

Plantão: 3219-9929

Defesa Civil

Plantão: 99895-0100 ou 199

Disque-Silêncio

Fiscalização: 162

Serra

A Prefeitura da Serra não definiu, até o momento, se haverá expediente na segunda-feira (30).

Cariacica

Segunda-feira (30) foi decretado ponto facultativo. Apenas os serviços essenciais serão mantidos.

Confira o que funciona e não funciona

 O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.

 A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 17h.

 O Disque-Silêncio poderá ser acionado pelos telefones: 0800-283-9255, 98148-0319 e 3354-5817. O serviço funciona 24 horas.

 A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

 Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

 Não haverá aula nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

 O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302

Viana

Ainda não definiu horários especiais.

Tribunal de Justiça do Espírito Santo

O Poder Judiciário do Espírito Santo funcionará em regime de plantão.

Governo do Estado

As repartições do Poder Executivo do Estado funcionarão normalmente.

TERÇA-FEIRA (1°)

Supermercados

OK Hipermercado

A unidade OK Hipermercado, em Vitória, não irá funcionar.

OK Superatacado

Todas as unidades do OK Superatacado, da Grande Vitória, estarão fechadas.

Extrabom

Todas as unidades Extrabom, da Grande Vitória, estarão fechadas.

Extraplus

As unidades não irão funcionar.

Shoppings

Shopping Laranjeiras

Não irá funcionar.

Masterplace Mall

Lojas e Praça de alimentação: não irão funcionar.

Shopping Vitória

Lojas e estandes: não irão funcionar.

Praça de Alimentação: funcionamento das 11 às 22h.

Cinemas: de acordo com horário das programações.

Centro Médico e Odontológico: não irá funcionar.

Shopping Jardins

Lojas e Quiosques: não irão funcionar.

Praça de Alimentação: funcionamento em horário normal, das 11h às 23h.

Cine Jardins: funcionamento conforme a programação das sessões.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: não irão funcionar.

Praça de alimentação e lazer: funcionamento das 11h às 22h.

Smart Fit: não irá funcionar.

Carrefour: não irá funcionar.

Cinema: funcionamento conforme programação da Rede Cinemark.

Shopping Norte Sul

Lojas e praça de alimentação: não irão funcionar.

Quiosques: funcionamento das 11h às 20h.

Cinema: funcionamento conforme a programação.

Shopping Boulevard

Alimentação e lazer: funcionamento das 11h às 22h.

Cinema: funcionamento conforme a programação das sessões.

Extrabom: não irá funcionar.

Demais lojas: não irão funcionar.

Shoppings Moxuara, Mestre Álvaro, Montserrat e Praia da Costa

Lojas e quiosques: funcionamento facultativo das 11h às 22h.

Alimentação e lazer: 11h às 22h.

Cinemas: de acordo com a programação.

Prefeituras

Vitória

Esta terça-feira (1º), Dia do Trabalho, é feriado nacional. Com isso, não haverá expediente nas repartições públicas municipais de Vitória. A medida exclui os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não permitem paralisação.

Confira os serviços que vão funcionar em esquema de plantão

Fala Vitória 156

Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade.

Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Defesa Civil

Realiza plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Disque-Silêncio

O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.

Coleta de lixo e limpeza

O serviço de coleta de lixo funcionará normalmente, de acordo com os horários estabelecidos para cada bairro. O serviço de varrição de ruas não é executado nos feriados.

Casa do Cidadão

O Centro Integrado de Cidadania de Vitória (CIC), mais conhecido como Casa do Cidadão, reabrirá as portas para o público na quarta-feira (2).

Escolas

Não haverá aulas na rede municipal de ensino na terça-feira (1).

Saúde

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam.

Abordagem social

O Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), voltado para pessoas em situação de rua, pode ser acionado por meio do Fala Vitória 156, das 8 às 22 horas. Já o Conselho Tutelar mantém plantão 24 horas pelos telefones 98818-4435 e 98818-4511.

Vila Velha

Apenas serviços essenciais serão mantidos. Confira o que irá funcionar no feriado:

Saúde

- Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia funcionarão, normalmente, em regime de 24 horas.

- O Hospital Maternidade de Cobilândia também terá plantão de 24 horas.

Serviços Urbanos

- A coleta de lixo será feita normalmente.

Assistência Social

- Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223.

- Serviço funerário: 99717-0868.

- Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita)  3391-5044 e João Calvino - 3139-9018 / 3149-9498 (Divino Espírito Santo).

Ouvidoria

Por telefone: 162

Online: https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria/

Guarda Municipal

Plantão: 3219-9929

Defesa Civil

Plantão: 99895-0100 ou 199

Disque-Silêncio

Fiscalização: 162

Serra

A Prefeitura da Serra decidiu que funcionam os serviços essenciais.

Confira o que funciona

- Os serviços de urgência e emergência (UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede e Maternidade de Carapina) vão abrir normalmente com plantão 24 horas.

- O serviço de coleta de lixo está mantido, de acordo com os horários de cada bairro, e o funcionamento dos cemitérios também, das 8 às 17 horas.

- O Serviço Especializado em Abordagem Social vai realizar rondas das 8 às 20 horas, e pode ser acionado pelo telefone 99517-7869.

- Disque-Silêncio e Denúncia Ambiental vão funcionar das 8 às 18 horas, pelos telefones 0800-283-9780 e 99951-2321.

- Defesa Civil, serviço de guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal também vão funcionar.

Animais

Também haverá serviços de plantão para o recolhimento de animais. O morador só precisa observar em quais casos cada órgão atua para fazer o chamado.

Para recolhimento de animais de grande porte (cavalo e boi) vivos que estiverem solto na rua, sem dono, o telefone de plantão 24 horas da Secretaria de Serviços é o 99923-4312.

Já a Secretaria de Meio Ambiente recolhe animais silvestres vivos de pequeno porte e os encaminha a projetos. O telefone é o 99951-2321, que funciona das 8 às 24 horas.

Quem encontrar morcegos e macacos mortos, bem como cães de rua agressores ou atropelados, pode ligar para os telefones 3228-4709 e 3281-9288, das 7 às 17 horas.

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica definiu o expediente do feriado nacional do Dia do Trabalhador na próxima terça-feira (1°). Neste dia não haverá expediente administrativo nos órgãos da Prefeitura de Cariacica. Confira o que funciona e não funciona:

 O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.

 A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 17h.

 O Disque-Silêncio poderá ser acionado pelos telefones: 0800-283-9255, 98148-0319 e 3354-5817. O serviço funciona 24 horas.

 A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

 Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

 Não haverá aula nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

 O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302

Viana

Ainda não definiu horários especiais.

Bancos

Na terça-feira (1°) A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que os serviços bancários não irão funcionar.

Tribunal de Justiça do Espírito Santo

O Poder Judiciário do Espírito Santo funcionará em regime de plantão.

Governo do Estado