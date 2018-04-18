Veja o que funciona no feriado de Tiradentes na Grande Vitória

Estabelecimentos da Grande Vitória irão funcionar com horários especiais para o feriado de Tiradentes Crédito: Pixabay

Comerciantes da Praia do Canto, em Vitória, vão abrir as portas no próximo sábado (21), feriado de Tiradentes. A decisão foi tomada por meio de uma assembleia, segundo informou o presidente da Associação de Comerciantes do bairro, César Saade.

César afirma que a decisão teve 90% de adesão dos lojistas e, segundo ele, a abertura não é obrigatória. Os feriados em que o comércio na Praia do Canto irá funcionar foram decididos a partir de datas em que o movimento na região não sofra alteração, como o feriado de Tiradentes, quando poucas pessoas viajam.

"A gente sabe que o Brasil tem muito feriado, mas precisamos de trabalho. Depois da assembleia de decisão, quatro datas foram decididas para abertura do comércio: Tiradentes, Corpus Christi, Dia de Nossa Senhora Aparecida e Finados. São datas que não tem muita procura por viagens. Estamos divulgando a decisão para os moradores via rede sociais e os lojistas vão por cartazes de aviso também", explica Saade.

A decisão de funcionamento normal vale apenas para a Associação da Praia do Canto. Os demais estabelecimentos da Grande Vitória vão funcionar com horários especiais para o feriado de Tiradentes (21). Confira a programação:

SHOPPINGS

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h.

O cinema funcionará conforme programação.

Shoppings Mestre Álvaro e Montserrat

Lojas e quiosques: 15h às 21h.

Praça de alimentação: 11h às 22h.

O cinema funcionará conforme programação.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quisques: 14h às 20h.

Praça de alimentação: 11h às 22h.

O cinema funcionará conforme programação.

Shopping Laranjeiras

Sábado (21/04)  não funcionará.

Domingo (22/04) não abre.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques  13h às 21h.

Praça de alimentação e lazer  11h às 22h.

Smart Fit  09h às 15h.

Carrefour  09h às 21h.

O cinema funciona conforme programação da Rede Cinemark.

Shopping Boulevard

Alimentação e lazer: 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Extrabom: 10h às 21h.

Demais lojas: 13h às 21h (obrigatório).

Abertura a partir das 10h e fechamento às 22h (facultativo).

Masterplace Mall

Abertura a partir das 9h e fechamento às 18h (obrigatório)

OK Hipermercado: 9h às 20h.

Praça de alimentação: 9h às 20h.

Shopping Jardins

Lojas e quiosques: 10h às 16h (obrigatório).

Fechamento às 18h (facultativo).

Praça de alimentação: 11h às 23h.

Cine Jardins: conforme a programação.

Shopping Vitória

Lojas e estandes: 14h às 20h (obrigatório).

Abertura a partir das 11h e fechamento às 22h (facultativo).

Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h.

Cinema: conforme os horários das sessões.

Centro Médico e Odontológico: não funcionará.

Shopping Plaza Top Life

Abertura a partir das 8h e fechamento às 19h.

Polo Moda Glória

Abertura a partir das 9h e fechamento às 16h.

Shopping Norte Sul

Lojas: Abertura facultativa das 10h às 14h.





Abertura obrigatória das 14h às 20h.

Praça de Alimentação e Quiosques: Abertura de 11h às 21h.

Cinema: Funcionamento normal.

SUPERMERCADOS

OK Superatacado

Unidade Shopping Moxuara: 9h às 20h.

Unidade Maracanã: 8h às 18h.

Unidade Santos Dumont: 8h às 18h.

Unidade Laranjeiras: 8h às 18h.

Unidade Linhares: 9h às 18h.

OK Hipermercado

Unidade Vitória: 9h às 20h.

Carone

Rede Carone: 8h às 18h.

Superatacado de Jardim Limoeiro: 7h às 18h.

Extrabom

Unidade Guarapari: 9h às 20h.

Demais unidades: 8h às 18h.

Extraplus

Abertura a partir das 8h e fechamento às 18h.











