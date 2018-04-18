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Próximo sábado

Veja o que funciona no feriado de Tiradentes na Grande Vitória

Comerciantes da Praia do Canto decidem trabalhar no feriado após assembleia. Confira também os horários especiais de funcionamento comercial na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 15:03

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 15:03

Estabelecimentos da Grande Vitória irão funcionar com horários especiais para o feriado de Tiradentes Crédito: Pixabay
Comerciantes da Praia do Canto, em Vitória, vão abrir as portas no próximo sábado (21), feriado de Tiradentes. A decisão foi tomada por meio de uma assembleia, segundo informou o presidente da Associação de Comerciantes do bairro, César Saade. 
César afirma que a decisão teve 90% de adesão dos lojistas e,  segundo ele, a abertura não é obrigatória. Os feriados em que o comércio na Praia do Canto irá funcionar foram decididos a partir de datas em que o movimento na região não sofra alteração, como o feriado de Tiradentes, quando poucas pessoas viajam.
"A gente sabe que o Brasil tem muito feriado, mas precisamos de trabalho. Depois da assembleia de decisão, quatro datas foram decididas para abertura do comércio: Tiradentes, Corpus Christi, Dia de Nossa Senhora Aparecida e Finados. São datas que não tem muita procura por viagens. Estamos divulgando a decisão para os moradores via rede sociais e os lojistas vão por cartazes de aviso também", explica Saade.
A decisão de funcionamento normal vale apenas para a Associação da Praia do Canto. Os demais estabelecimentos da Grande Vitória vão funcionar com horários especiais para o feriado de Tiradentes (21). Confira a programação:
SHOPPINGS
Shopping Moxuara
Lojas e quiosques: 13h às 21h
Praça de alimentação: 11h às 22h.
O cinema funcionará conforme programação.
Shoppings Mestre Álvaro e Montserrat 
Lojas e quiosques: 15h às 21h.
Praça de alimentação: 11h às 22h.
O cinema funcionará conforme programação.
Shopping Praia da Costa
Lojas e quisques: 14h às 20h.
Praça de alimentação: 11h às 22h.
O cinema funcionará conforme programação.
Shopping Laranjeiras
Sábado (21/04)  não funcionará.
Domingo (22/04) não abre.
Shopping Vila Velha
Lojas e quiosques  13h às 21h.
Praça de alimentação e lazer  11h às 22h.
Smart Fit  09h às 15h.
Carrefour  09h às 21h.
O cinema funciona conforme programação da Rede Cinemark.
Shopping Boulevard
Alimentação e lazer: 11h às 22h.
Cinema: conforme a programação.
Extrabom: 10h às 21h.
Demais lojas: 13h às 21h (obrigatório).
Abertura a partir das 10h e fechamento às 22h (facultativo).
Masterplace Mall
Abertura a partir das 9h e fechamento às 18h (obrigatório)
OK Hipermercado: 9h às 20h.
Praça de alimentação: 9h às 20h.
Shopping Jardins
Lojas e quiosques: 10h às 16h (obrigatório).
Fechamento às 18h (facultativo).
Praça de alimentação: 11h às 23h.
Cine Jardins: conforme a programação.
Shopping Vitória
Lojas e estandes: 14h às 20h (obrigatório).
Abertura a partir das 11h e fechamento às 22h (facultativo).
Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h.
Cinema: conforme os horários das sessões.
Centro Médico e Odontológico: não funcionará.
Shopping Plaza Top Life 
Abertura a partir das 8h e fechamento às 19h.
Polo Moda Glória 
Abertura a partir das 9h e fechamento às 16h.
Shopping Norte Sul
Lojas: Abertura facultativa das 10h às 14h.
 
Abertura obrigatória das 14h às 20h.
Praça de Alimentação e Quiosques: Abertura de 11h às 21h.
Cinema: Funcionamento normal.
SUPERMERCADOS 
OK Superatacado
Unidade Shopping Moxuara: 9h às 20h.
Unidade Maracanã: 8h às 18h.
Unidade Santos Dumont: 8h às 18h.
Unidade Laranjeiras: 8h às 18h.
Unidade Linhares: 9h às 18h.
OK Hipermercado
Unidade Vitória: 9h às 20h.
Carone
Rede Carone: 8h às 18h.
Superatacado de Jardim Limoeiro: 7h às 18h.
Extrabom
Unidade Guarapari: 9h às 20h.
Demais unidades: 8h às 18h.
Extraplus
Abertura a partir das 8h e fechamento às 18h. 
 
 
 
 

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