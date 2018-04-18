Veja o que funciona no feriado de Tiradentes na Grande Vitória

Comerciantes da Praia do Canto, em Vitória, vão abrir as portas no próximo sábado (21), feriado de Tiradentes. A decisão foi tomada por meio de uma assembleia, segundo informou o presidente da Associação de Comerciantes do bairro, César Saade.
César afirma que a decisão teve 90% de adesão dos lojistas e, segundo ele, a abertura não é obrigatória. Os feriados em que o comércio na Praia do Canto irá funcionar foram decididos a partir de datas em que o movimento na região não sofra alteração, como o feriado de Tiradentes, quando poucas pessoas viajam.
"A gente sabe que o Brasil tem muito feriado, mas precisamos de trabalho. Depois da assembleia de decisão, quatro datas foram decididas para abertura do comércio: Tiradentes, Corpus Christi, Dia de Nossa Senhora Aparecida e Finados. São datas que não tem muita procura por viagens. Estamos divulgando a decisão para os moradores via rede sociais e os lojistas vão por cartazes de aviso também", explica Saade.
A decisão de funcionamento normal vale apenas para a Associação da Praia do Canto. Os demais estabelecimentos da Grande Vitória vão funcionar com horários especiais para o feriado de Tiradentes (21). Confira a programação:
SHOPPINGS
Shopping Moxuara
Lojas e quiosques: 13h às 21h
Praça de alimentação: 11h às 22h.
O cinema funcionará conforme programação.
Shoppings Mestre Álvaro e Montserrat
Lojas e quiosques: 15h às 21h.
Praça de alimentação: 11h às 22h.
O cinema funcionará conforme programação.
Shopping Praia da Costa
Lojas e quisques: 14h às 20h.
Praça de alimentação: 11h às 22h.
O cinema funcionará conforme programação.
Shopping Laranjeiras
Sábado (21/04) não funcionará.
Domingo (22/04) não abre.
Shopping Vila Velha
Lojas e quiosques 13h às 21h.
Praça de alimentação e lazer 11h às 22h.
Smart Fit 09h às 15h.
Carrefour 09h às 21h.
O cinema funciona conforme programação da Rede Cinemark.
Shopping Boulevard
Alimentação e lazer: 11h às 22h.
Cinema: conforme a programação.
Extrabom: 10h às 21h.
Demais lojas: 13h às 21h (obrigatório).
Abertura a partir das 10h e fechamento às 22h (facultativo).
Masterplace Mall
Abertura a partir das 9h e fechamento às 18h (obrigatório)
OK Hipermercado: 9h às 20h.
Praça de alimentação: 9h às 20h.
Shopping Jardins
Lojas e quiosques: 10h às 16h (obrigatório).
Fechamento às 18h (facultativo).
Praça de alimentação: 11h às 23h.
Cine Jardins: conforme a programação.
Shopping Vitória
Lojas e estandes: 14h às 20h (obrigatório).
Abertura a partir das 11h e fechamento às 22h (facultativo).
Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h.
Cinema: conforme os horários das sessões.
Centro Médico e Odontológico: não funcionará.
Shopping Plaza Top Life
Abertura a partir das 8h e fechamento às 19h.
Polo Moda Glória
Abertura a partir das 9h e fechamento às 16h.
Shopping Norte Sul
Lojas: Abertura facultativa das 10h às 14h.
Abertura obrigatória das 14h às 20h.
Praça de Alimentação e Quiosques: Abertura de 11h às 21h.
Cinema: Funcionamento normal.
SUPERMERCADOS
OK Superatacado
Unidade Shopping Moxuara: 9h às 20h.
Unidade Maracanã: 8h às 18h.
Unidade Santos Dumont: 8h às 18h.
Unidade Laranjeiras: 8h às 18h.
Unidade Linhares: 9h às 18h.
OK Hipermercado
Unidade Vitória: 9h às 20h.
Carone
Rede Carone: 8h às 18h.
Superatacado de Jardim Limoeiro: 7h às 18h.
Extrabom
Unidade Guarapari: 9h às 20h.
Demais unidades: 8h às 18h.
Extraplus
Abertura a partir das 8h e fechamento às 18h.