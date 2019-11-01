Feriado

Veja o que funciona no Dia de Finados no Espírito Santo

Shoppings e supermercados terão horários especiais de funcionamento neste sábado. Confira na lista!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 13:04

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 13:04

Cemitério de Santo Antônio em Vitória Crédito: Caíque Verli
Celebrado por séculos, o Dia de Finados é uma data para familiares e amigos lembrarem de seus entes queridos e rezar por eles. A data foi criada pelo Papa Leão IX, no século XI.  Como é feriado neste sábado (2), é importante ficar atento ao funcionamento de estabelecimentos e locais de lazer.
Confira o que funciona durante o feriado de Finados:

SHOPPINGS

VITÓRIA

> SHOPPING JARDINS

  • Praça de alimentação: 11h às 22h
  • Cafeteria e Cinema: 14h às 22h

> SHOPPING VITÓRIA

  • Lojas e estandes: 14h às 21h obrigatório e facultativo de 13 às 14h e 21h às 22h
  • Alimentação e lazer: 11h às 22h

> SHOPPING NORTE SUL

  • Abertura das portas do shopping das 10h às 22h.
  • Lojas: 14h às 20h.
  • Praça de Alimentação: 11h às 21h.
  • Horário de funcionamento do cinema normal conforme sua grade de programação.

VILA VELHA

> SHOPPING PRAIA DA COSTA

  • Lojas e quiosques: das 14h às 20h.
  • Praça de alimentação: das 11h às 22h.
  • Cinema, Lazer e Entrada Gourmet: conforme a programação.

> SHOPPING VILA VELHA

  • Lojas e quiosques: 13h às 22h.
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h.
  • Academia: 9h às 15h.
  • Hipermercado: 9h às 21h.
  • Padaria: 6h às 22h.

> SHOPPING BOULEVARD

  • Lojas: obrigatório de 13h às 22h e ponto facultativo de 10h às 13h.
  • Praça de Alimentação e Lazer: obrigatório de 11h às 22h e facultativo de 11h às 22h.
  • Extrabom: 10h às 21h.
  • Cinema: conforme a programação.

SERRA

> SHOPPING MESTRE ÁLVARO

  • Lojas e quiosques: das 13h às 21h, com funcionamento facultativo entre 11h e 15h.
  • Alimentação e Lazer: das 11h às 22h.
  • Pátio Mestre Álvaro: das 11h30 às 22h30.
  • Cinema: conforme a programação.

> SHOPPING MONTSERRAT

  • Lojas e quiosques: das 13h às 21h, com funcionamento facultativo entre 11h e 15h.
  • Alimentação e Lazer: das 11h às 22h.
  • Cinema: conforme a programação.

CARIACICA

> SHOPPING MOXUARA

  • Lojas e quiosques: das 13h às 21h e abertura facultativa das 11h às 13h.
  • Praça de alimentação: das 11h às 22h.
  • Cinema: conforme a programação.

SUPERMERCADOS

> EXTRABOM

  • Funcionamento de 8h às 18h, exceto:
  • Unidade do Extracenter, em Guarapari: abrirá de 8h às 20h.
  • Unidade do Boulevard Shopping Vila Velha: abrirá de 10h às 21h.
  • Unidade do Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, na Serra: abrirá de 8h às 19h.

> EXTRAPLUS

  • Funcionamento de 8h às 18h, exceto:
  • Unidade do Extracenter, em Guarapari: abrirá de 8h às 20h.
  • Unidade do Boulevard Shopping Vila Velha: abrirá de 10h às 21h.
  • Unidade do Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, na Serra: abrirá de 8h às 19h.

> EPA

  • Funcionamento das 8h às 18h.

> PERIM

  • Funcionamento das 8h às 18h.

> OK

8H ÀS 18H

  • Laranjeiras, Serra.
  • Maracanã, Cariacica.
  • Santos Dumont, Vila Velha.
  • Aribiri, Vila Velha.

9H ÀS 20H

  • Ok Hipermercado da Reta da Penha, em Vitória.
  • Ok Superatacado, do Shopping Moxuara, em Cariacica.

9H ÀS 19H

  • Unidade de Linhares.

> CARONE

  • Funcionamento das 8h às 18h.

MISSAS EM CEMITÉRIOS

SERRA

  • Cemitério de Carapina Grande em Carapina: missas às 7h e às 9h,

  • Cemitério de Pitanga: missas às 8h e às 16h.

  • Cemitério Jardim da Paz em Civit II: missas às 8h, 10h, 14h e 15h30

VILA VELHA

  • Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta: às 10 horas.

