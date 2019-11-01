Veja o que funciona no Dia de Finados no Espírito Santo

Celebrado por séculos, o Dia de Finados é uma data para familiares e amigos lembrarem de seus entes queridos e rezar por eles. A data foi criada pelo Papa Leão IX, no século XI. Como é feriado neste sábado (2), é importante ficar atento ao funcionamento de estabelecimentos e locais de lazer.
Confira o que funciona durante o feriado de Finados:
SHOPPINGS
VITÓRIA
> SHOPPING JARDINS
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Cafeteria e Cinema: 14h às 22h
> SHOPPING VITÓRIA
- Lojas e estandes: 14h às 21h obrigatório e facultativo de 13 às 14h e 21h às 22h
- Alimentação e lazer: 11h às 22h
> SHOPPING NORTE SUL
- Abertura das portas do shopping das 10h às 22h.
- Lojas: 14h às 20h.
- Praça de Alimentação: 11h às 21h.
- Horário de funcionamento do cinema normal conforme sua grade de programação.
VILA VELHA
> SHOPPING PRAIA DA COSTA
- Lojas e quiosques: das 14h às 20h.
- Praça de alimentação: das 11h às 22h.
- Cinema, Lazer e Entrada Gourmet: conforme a programação.
> SHOPPING VILA VELHA
- Lojas e quiosques: 13h às 22h.
- Praça de Alimentação: 11h às 22h.
- Academia: 9h às 15h.
- Hipermercado: 9h às 21h.
- Padaria: 6h às 22h.
> SHOPPING BOULEVARD
- Lojas: obrigatório de 13h às 22h e ponto facultativo de 10h às 13h.
- Praça de Alimentação e Lazer: obrigatório de 11h às 22h e facultativo de 11h às 22h.
- Extrabom: 10h às 21h.
- Cinema: conforme a programação.
SERRA
> SHOPPING MESTRE ÁLVARO
- Lojas e quiosques: das 13h às 21h, com funcionamento facultativo entre 11h e 15h.
- Alimentação e Lazer: das 11h às 22h.
- Pátio Mestre Álvaro: das 11h30 às 22h30.
- Cinema: conforme a programação.
> SHOPPING MONTSERRAT
- Lojas e quiosques: das 13h às 21h, com funcionamento facultativo entre 11h e 15h.
- Alimentação e Lazer: das 11h às 22h.
- Cinema: conforme a programação.
CARIACICA
> SHOPPING MOXUARA
- Lojas e quiosques: das 13h às 21h e abertura facultativa das 11h às 13h.
- Praça de alimentação: das 11h às 22h.
- Cinema: conforme a programação.
SUPERMERCADOS
> EXTRABOM
- Funcionamento de 8h às 18h, exceto:
- Unidade do Extracenter, em Guarapari: abrirá de 8h às 20h.
- Unidade do Boulevard Shopping Vila Velha: abrirá de 10h às 21h.
- Unidade do Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, na Serra: abrirá de 8h às 19h.
> EXTRAPLUS
- Funcionamento de 8h às 18h, exceto:
- Unidade do Extracenter, em Guarapari: abrirá de 8h às 20h.
- Unidade do Boulevard Shopping Vila Velha: abrirá de 10h às 21h.
- Unidade do Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, na Serra: abrirá de 8h às 19h.
> EPA
- Funcionamento das 8h às 18h.
> PERIM
- Funcionamento das 8h às 18h.
> OK
8H ÀS 18H
- Laranjeiras, Serra.
- Maracanã, Cariacica.
- Santos Dumont, Vila Velha.
- Aribiri, Vila Velha.
9H ÀS 20H
- Ok Hipermercado da Reta da Penha, em Vitória.
- Ok Superatacado, do Shopping Moxuara, em Cariacica.
9H ÀS 19H
- Unidade de Linhares.
> CARONE
- Funcionamento das 8h às 18h.
MISSAS EM CEMITÉRIOS
SERRA
Cemitério de Carapina Grande em Carapina: missas às 7h e às 9h,
-
Cemitério de Pitanga: missas às 8h e às 16h.
-
Cemitério Jardim da Paz em Civit II: missas às 8h, 10h, 14h e 15h30
VILA VELHA
-
Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta: às 10 horas.