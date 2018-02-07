Veja o que funciona durante o carnaval na Grande Vitória

Com o final de semana oficial da folia se aproximando, a programação de muitos estabelecimentos e órgãos públicos da Grande Vitória muda durante o carnaval. Nas prefeituras, por exemplo, apenas serviços essenciais serão mantidos entre segunda (12) e quarta-feira (14), e os bancos, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não abrem na segunda e na terça.
Se você não vai viajar e pretende curtir a folia em casa, confira abaixo os horários especiais de shoppings, supermercados e outros serviços.
VEJA O QUE FUNCIONA E O QUE NÃO FUNCIONA
PREFEITURAS
Prefeitura de Vila Velha
Durante os pontos facultativos de Carnaval, segunda-feira (12), terça-feira (13) e quarta-feira (14) até o meio dia, não haverá expediente administrativo. Mas serviços como coleta de lixo, guarda municipal, serviço funerário, defesa civil e pronto-atendimento.
Prefeitura de Cariacica
Conforme o calendário municipal de feriado, não haverá expediente nas repartições públicas na segunda-feira (12), terça-feira (13) e quarta-feira (14). Nesses dias, somente os serviços essenciais à população serão mantidos.
Prefeitura da Serra
Até o fechamento da matéria a Prefeitura da Serra ainda não possuía programação definida.
Prefeitura de Viana
Os próximos dias 12,13 e 14 de fevereiro são pontos facultativos em Viana, de acordo com o Calendário Municipal. Desta forma, não haverá expediente administrativo na Prefeitura. São mantidos os serviços essenciais no Pronto Atendimento 24 horas e Defesa Civil, que funcionam 24 horas.
O atendimento ao cidadão no Paço Municipal, na Agência de Empregos, em Viana Sede, no Centro do Empreendedor, em Marcílio de Noronha, nas Unidades de Saúde e nos CRAS também estarão suspensos e serão retomados na quinta-feira (15). A coleta de lixo será realizada seguindo o cronograma já previsto pela Secretaria de Serviços Urbanos.
Prefeitura de Vitória
A Prefeitura de Vitória informa que durante os dias 12,13 e 14 de fevereiro, as repartições administrativas da Prefeitura de Vitória não terão expediente. No entanto, serviços essenciais vão funcionar em esquema de plantão.
O Pronto-Atendimento de São Pedro e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá vão manter o plantão 24 horas.
Serviços de recolhimento de lixo e varrição de ruas funcionará normalmente, com exceção da terça-feira de Carnaval, que será feriado.
O serviço da Guarda Civil Municipal de Vitória funcionará normalmente de acordo com a escala dos agentes. A Guarda Municipal também pode ser acionada pelo número 190.
As Unidades de Saúde seguem o calendário da PMV e não funcionarão na segunda, terça e quarta-feira. Já os Pronto Atendimentos (PA's) seguem com expediente normal, todos os dias.
Não haverá aula nas escolas e Cmeis de Vitória na segunda, terça e quarta. Na quinta e sexta haverá aula nas Emefs. Já nos Cmeis, a maioria terá formação para os profissionais, ou seja, não haverá aula.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
De acordo com o site oficial do JTES, segunda-feira (12) e terça-feira (13) e quarta-feira (14) não haverá serviços pelos feriados de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas.
GOVERNO DO ESTADO
Não haverá expediente nas repartições públicas da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, respectivamente, segunda-feira, terça-feira de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas. O expediente dos órgãos estaduais será reestabelecido na quinta-feira (15).
FAÇA FÁCIL CARIACICA
O Faça Fácil Cariacica também não realizará atendimentos nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro. A unidade voltará a operar normalmente na quinta-feira (15), das 08 às 17 horas.
SHOPPINGS
Shoppings Praia da Costa, Mestre Álvaro, Montserrat e Moxuara
Sábado (10)
Lojas, Quiosques, Praça de Alimentação, Lazer e Cinema funcionam das 10h às 23h.
Domingo (11)
Lojas e Quiosques funcionam das 11h às 21h em abertura facultativa. Praça de Alimentação, Lazer e Cinema funcionam das 11h às 22h.
Segunda-feira (12)
Lojas e Quiosques funcionam das 11h às 21h em abertura facultativa. Praça de Alimentação, Lazer e Cinema funcionam das 11h às 22h.
Terça-feira (13)
Lojas e Quiosques funcionam das 11h às 21h em abertura facultativa. Praça de Alimentação, Lazer e Cinema funcionam das 11h às 22h.
Quarta-feira (14)
Lojas, Quiosques, Praça de Alimentação, Lazer e Cinema funcionam das 12h às 22h.
Shopping Vitória
Sábado (10)
Lojas e estandes: funcionamento normal, das 10h às 22h
Praça de Alimentação e Lazer: funcionamento normal, das 10h às 23h
Cinemas: de acordo com os horários das sessões
Centro Médico e Odontológico: funcionamento normal
Domingo (11)
Lojas e estandes: funcionamento obrigatório das 14h às 20h / Facultativo das 11h às 14h; e de 20h às 22h
Praça de Alimentação e Lazer: funcionamento normal das 11h às 22h
Cinemas: de acordo com os horários das sessões
Centro Médico e Odontológico: fechado
Segunda-feira (12)
Lojas e estandes: funcionamento obrigatório das 14h às 20h / Facultativo das 11h às 14h; e das 20h às 22h
Praça de Alimentação e Lazer: funcionamento normal das 11h às 22h
Cinemas: de acordo com os horários das sessões
Centro Médico e Odontológico: fechado
Terça-feira (13)
Lojas e estandes: facultativo das 14h às 20h
Praça de Alimentação e Lazer: funcionamento normal das 11h às 22h
Cinemas: de acordo com os horários das sessões
Centro Médico e Odontológico: fechado
Quarta-feira (14)
Lojas e estandes: funcionamento obrigatório das 12h às 22h
Praça de Alimentação e Lazer: funcionamento obrigatório das 12h às 22h
Cinemas: de acordo com os horários das sessões
Centro Médico e Odontológico: funcionamento das 12h às 22h
Shopping Norte Sul
Sábado (10)
Lojas: abertura obrigatória das 10h às 20h
Praça de Alimentação e Quiosques: abertura obrigatória das 10h às 21h
Cinema: Funcionamento normal.
Domingo (11)
Lojas: Abertura facultativa das 14h às 20h.
Praça de Alimentação e Quiosques: Abertura obrigatória das 12h às 20h.
Cinema: Funcionamento normal.
Segunda-feira (12)
Lojas: Abertura facultativa das 10h às 20h.
Praça de Alimentação e Quiosques: Abertura obrigatória das 11h às 20 horas.
Cinema: Funcionamento normal.
Terça-feira (13)
Lojas: Abertura Facultada das 10h às 20h.
Praça de Alimentação e Quiosques: Abertura obrigatória das 11h às 21 horas.
Cinema: Funcionamento normal.
Quarta-feira (14)
Lojas: Abertura obrigatória das 14h às 20h.
Praça de Alimentação e Quiosques: Abertura obrigatória das 11h às 22 horas.
Cinema: Funcionamento normal.
Shopping Laranjeiras
9 e 10 de fevereiro - 9h às 21h
11, 12 e 13 de fevereiro Não funciona
14 de fevereiro 12h às 21h
Shopping Boulevard
Sábado (10)
Alimentação e lazer: 10h às 22h
Alimentação: 10h às 23h
Cinema: conforme a programação
Extrabom: 8h ás 22h30min
Domingo (11)
Alimentação e lazer: 11h ás 22h
Lojas obrigatório:13h ás 21h
Cinema: Conforme programação
Extrabom: 13h 21h
Segunda-feira (12)
Alimentação e lazer: 11h às 22h
Lojas obrigatório: 13h às 21h
Abertura facultativa: 11h ás13h
Cinema: Conforme a programação
Extrabom: 08h às 21h
Terça-feira (13)
Alimentação e Lazer: 11h às 22h
Lojas: 13h às 21h
Abertura Facultativa: 11h ás 13h
Cinema: Conforme a programação
Extrabom: 10h às 21h
Quarta-feira (14)
Alimentação e lazer: 11h ás 22h
Lojas obrigatório: 13h às 22h
Abertura Facultativa: 10h ás 13h
Cinema: conforme a programação
Extrabom: 08h às 22h30min
Shopping Vila Velha
Sábado (10)
Lojas e quiosques 10h às 22h
Praça de alimentação e lazer 11h às 23h
Smart Fit 09h às 18h
Cinema conforme programação da Rede Cinemark
Domingo (11)
Lojas e quiosques 13h às 21h
Praça de alimentação e lazer 11h às 22h
Smart Fit 09h às 15h
Cinema conforme programação da Rede Cinemark
Segunda-feira (12)
Lojas e quiosques 13h às 21h
Praça de alimentação e lazer 11h às 21h
Smart Fit 09h às 15h
Cinema conforme programação da Rede Cinemark
Terça-feira (13)
Lojas e quiosques 13h às 21h (facultativo)
Praça de alimentação e lazer 11h às 21h
Smart Fit 09h às 15h
Cinema conforme programação da Rede Cinemark
Quarta-feira (14)
Lojas e quiosques 13h às 21h
Praça de alimentação e lazer 11h às 21h
Smart Fit 06h às 23h
Cinema conforme programação da Rede Cinemark
Shopping Jardins
Sábado (10)
Lojas e quiosques: das 10h às 21h
Praça de Alimentação: das 11h às 23h
Domingo (11)
Lojas e quiosques: fechadas
Praça de alimentação: das 11 às 23h
Segunda-feira (12)
Lojas e quiosques: fechadas
Praça de alimentação: das 11h às 23h
Terça-feira (13)
Lojas e quiosques: fechadas
Praça de alimentação: das 11h às 23 horas
Quarta-feira (14)
Lojas e quiosques: das 14h às 22 horas
Praça de Alimentação: das 11h às 23 horas
Cine Jardins:Funcionamento conforme programação do site
BANCOS
De acordo com a Febraban, na segunda-feira (12), na terça-feira (13) os bancos não funcionarão.
SUPERMERCADOS
Carone
Sábado (10) - Aberto.
Domingo (11) - Fechado.
Segunda-feira (12) - Aberto de 8h às 20h.
Carone de Jardim Limoeiro - aberto de 7h às 20h.
Terça-feira (13) - Fechado.
Quarta-feira (14) - Aberto.
Lojas Extrabom
Segunda-feira (10)
Jacaraípe: segunda-feira a quinta-feira de 7h às 22h
Sexta-feira e sábado de 7h às 23h
Guarapari: segunda-feira a quinta-feria - de 8h às 22h
Sexta e sábado de 8h às 23h
Domingo (11)
Boulevard Shopping Vila Velha: de 13h às 21h
Guarapari: de 8h às 20h
Jacaraípe: de 8h às 18h
Praia da costa: 8hs às 18h
Itapoã (Vila Velha), Itacibá (Cariacica), Porto Canoa e Valparaíso (Serra) e Goiabeiras (Vitória): de 8h às 15h.
Demais lojas fechadas.
Segunda-feira (12)
Boulevard Shopping Vila Velha, Shopping Plaza Top Life: de 8h às 21h
Guarapari, Jacaraípe: de 8h às 22h
Centro e São Silvano (em Colatina): fechada
Demais lojas de 08h às 19h.
Terça-feira (13)
Jacaraípe, Guarapari: de 8h às 21h
Boulevard Shopping Vila Velha: de 10h às 21h
Centro e São Silvano (Colatina), São Mateus Centro e São Mateus BR: fechadas
Demais lojas: de 8h às 18h
Lojas Extraplus
Segunda-feira (12)
Praia da Costa: 7h às 22h
HortoMercado, Jardim da Penha: de 8h às 19h
Terça-feira (13)
Praia da Costa: 7h às 22h
HortoMercado, Jardim da Penha: de 8h às 18h
Quarta-feira (14)
Todas as lojas funcionarão nos seus respectivos horários
MASTERPLACE MALL
Lojas
Sexta-feira (9): 09h às 21h
Sábado (10): 09h às 21h
Domingo (11): Fechado
Segunda-feira (12): Fechado
Terça-feira (13): Fechado
Quarta-feira (14): 12h às 21h
Smart Fit
Sábado (10): 09h às 18h
Domingo (11): 9h às 15h
Segunda-feira (12): 9h às 15h
Terça-feira (13): 9h às 15h
Quarta-feira (14): 06h às 23h
OK Hipermercado
Domingo (11): Fechado
Segunda-feira (12): 8h às 18h
Terça-feira (13): Fechado
Quarta-feira (14): Aberto a partir das 8h.
OK Superatacado
Domingo (11) - Fechado
Segunda-feira (12) - As lojas do Ok Superatacado da Serra, de Vila Velha, de Cariacica e o OK Hipermercado, em Vitória, funcionam das 8 às 18 horas. O OK Superatacado de Linhares não funcionará.
Terça-feira (13) - Fechado
Quarta-feira (14) - Todas as lojas abertas com funcionamento normal, das 8 às 22 horas.