Veja horários especiais de bancos no ES durante a Copa do Mundo

Crédito: Divulgação | Banestes

Devido ao jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia, os bancos terão os horários alterados de acordo com das partidas, que poderão começar às 9h, às 11h e às 15h. O atendimento poderá ser adiantado ou paralisado, com um intervalo, enquanto a bola estiver rolando. O Brasil estreia no dia 17 de junho.

Dessa forma, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que nos dias em que o jogo estiver marcado para as 9 horas, o atendimento ao público será das 13h às 17 horas. Nos dias que as partidas começam às 11 horas, será das 8h30 as 10h30 e das 14h à 16h. Já em dias que os jogos forem às 15 horas, o funcionamento vai ser de 9h às 13h. A mudança é válidas para todas as agências do Espírito Santo.

A Febraban ressaltou que os clientes podem fazer transações bancárias normalmente pelos caixas eletrônicos e pelo internet banking de cada agência. Os canais alternativos para transações bancárias facilitam a vida do consumidor. Mesmo durante feriados, os canais como internet banking e caixas eletrônicos funcionam normalmente, disse o diretor-adjunto de Operações da Febraban, Walter Tadeu Pinto de Faria.