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Viagens de carro

Veja dicas para quem vai pegar a estrada no feriado

Conhecer trajeto, mapear pontos de apoio e fazer revisão podem ajudar

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 11:10
Crédito: Pixabay
Quais os melhores dias, horários e rotas para viajar?
A recomendação é evitar os horários de pico indicados por concessionárias e Polícia Rodoviária.
O que é importante saber antes de viajar?
Além de pesquisar a rota mais adequada, é recomendável que se mapeiem os postos de abastecimento, locais de socorro, mecânicos, unidades de saúde e bases da Polícia Rodoviária (federal e estadual). A distância limite para que uma mesma pessoa permaneça na direção é de 400 km. Depois disso, o recomendado é que se faça uma pausa antes de seguir. Por isso, também é importante planejar os pontos de parada no caminho
Que cuidados é preciso ter com o carro?
Para manutenção e checagem de itens de segurança é importante buscar uma concessionária ou oficina mecânica. É importante que o local consiga levantar o veículo para verificar eventuais ranhuras nos pneus, se o cano de descarga está bem fixado e a condição do protetor de óleo. Vale ainda prestar atenção às condições das pastilhas de freio, sistemas de iluminação e sinalização, correias, radiador, nível de óleo, filtros de ar e óleo e calibragem dos pneus. Equipamentos obrigatórios internos e externos -como limpadores, macaco, extintores, buzina- também devem estar em condições de uso.
>Vai viajar? Fique atento aos 10 trechos com mais acidentes nas BRs do ES
Quais os principais problemas mecânicos enfrentados nesta época do ano?
Em função das condições da maior parte das rodovias no Brasil, é muito comum que buracos estourem pneus ou aros. Para diminuir as chances de que isso ocorra, é importante que os pneus estejam bem calibrados. Isso também ajuda a economizar combustível. Outro ponto a observar é que muitas montadoras passaram a adotar um pneu de estepe diferente dos demais. Eles podem rodar, no máximo, por 80 km. O calor também pode afetar o sistema de arrefecimento do veículo
O que fazer caso o motorista tenha problemas e fique com o carro parado na estrada?
A primeira coisa a fazer é procurar o acostamento e sinalizar o local. O pisca-alerta do veículo deve ficar ligado. Caso o motorista não tenha o triângulo obrigatório, pode ser usada vegetação para marcar a via e avisar outros motoristas. Todos os ocupantes devem desembarcar e encontrar um local seguro, longe da faixa de rolamento
Quais mudanças recentes na legislação merecem atenção?
Em 2017, foram aprovadas mudanças quanto ao transporte de carga no teto do veículo. A carga não pode ultrapassar 40 cm de altura nem o tamanho do teto em largura e comprimento. A única exceção é para bicicletas, que podem ser colocadas de pé. Também foi regulamentado o transporte de bikes na parte de trás do carro: elas não podem cobrir a placa do veículo. Caso isso ocorra, é obrigatório o uso de régua de sinalização e de segunda placa traseira de identificação fixada à bicicleta ou à estrutura do veículo
Fontes: Cláudio César Capelari, porta-voz do Comando de Policiamento Rodoviário da Policia Militar de São Paulo, e Sidnei Schmidt, diretor do Instituto de Certificação e Estudos de Trânsito e Transporte (Icetran)

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