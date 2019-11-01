Veja como vai ficar o tempo no ES no feriado de Finados

Como não é novidade, sempre chove no feriado de Finados e, neste final de semana, não deve ser diferente para o capixaba. De acordo com o Instituto Climatempo, a data será marcada por chuva em grande parte do Brasil. Nesta sexta-feira (1), alguns pontos do Espírito Santo já registraram chuva moderada e o sábado (2) deve ser de tempo nublado em todo o território capixaba.
Ventos úmidos que sopram do mar espalham muita nebulosidade e chuva em todo o Estado a qualquer hora neste final de semana. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sol pode até aparecer entre algumas nuvens neste sábado (2), mas a previsão é de chuva esparsa e rápida, principalmente em trechos das regiões Sul e Serrana.
Se alguém tem alguma esperança de curtir praia no final de semana, esse sonho pode se realizar no domingo (3), que é quando a chuva deve se despedir e dar lugar a um sol tímido e calor. Ainda assim, algumas pancadas de chuva podem acabar "ofuscando" o sol, mas a temperatura deve ser alta.
ONDAS GRANDES E RESSACA NO MAR
De acordo com um alerta emitido pela Marinha do Brasil nesta sexta-feira (1), há previsão de ondas com altura de até 3,5 metros entre hoje e segunda-feira (4) pela manhã. Este mesmo sistema frontal que poderá provocar a agitação marítima em alto-mar, pode ocasionar ressaca na região de Regência, no Norte do Espírito Santo.