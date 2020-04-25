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Retomada de atividades

Veja as estratégias dos países para conter a Covid e reabrir empresas

Países da Europa, Ásia e América do Norte adotaram ações para retomar as atividades sociais e econômicas. Em todos eles, a prevenção está em primeiro plano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 11:10

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 11:10

Coronavírus
Em todo o mundo são desenvolvidas ações de prevenção e combate à Covid-19 Crédito: Geralt | Pixabay
A chegada do novo coronavírus causou mudanças de hábitos, resultou no fechamento de cidades, paralisou diversas atividades econômicas e provocou mais de 180 mil mortes em pelo menos 156 países. Quase um semestre após os primeiros registros da Covid-19 na China, considerada o berço da pandemia, países atingidos pela doença planejam como será o recomeço, o início de uma nova rotina. 
Um estudo realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) identificou as principais medidas adotadas por oito nações localizadas na Europa, América do Norte e na Ásia. As ações estão divididas em categorias como mobilidade urbana, escolas, estabelecimentos, empresas e saúde pública.
Para o diretor executivo do Ideies, Marcelo Saintive, a transição do modelo atual para o fim do período de distanciamento social requer que a capacidade das redes de saúde, pública e privada, estejam preparadas para atender os pacientes infectados pelo novo coronavírus.
"Deve haver uma conscientização por parte da sociedade capixaba das medidas de higiene e segurança da saúde. A retomada das atividades econômicas deve estar intimamente ligada ao acompanhamento acurado do desenvolvimento da epidemia e à adoção de medidas de política de segurança da saúde para contê-la"
Marcelo Saintive - Diretor executivo do Ideies
A União Europeia (UE) revelou que fará uma saída gradual do confinamento. O objetivo é proteger a economia sem colocar em risco a saúde dos cidadãos. Nos países da região, o fim do isolamento social será baseado na redução da propagação do vírus, um sistema de saúde equipado e a capacidade de realizar testes de detecção em massa.
De modo geral, o estudo apresenta propostas e recomendações que a China, Coreia do Sul, Dinamarca, Áustria, Itália, Eslováquia, Alemanha, Estados Unidos estão adotando ou pretendem implementar. Na Eslováquia, os idosos e portadores de doenças crônicas devem permanecer confinados por mais tempo. Para funcionamento de estabelecimentos comerciais, somente as lojas que adotarem medidas higiênicas mais rigorosas poderão abrir.
Na China, as aulas recomeçaram em certas províncias, sob um rígido esquema de contenção do vírus. As medidas incluem desinfecção das escolas várias vezes por dia, checagem dos alunos por reconhecimento facial e exames de temperatura e uso obrigatório de máscaras. Mas na maior parte do país as escolas permanecem fechadas, muitas com ensino a distância.
Confira as estratégias adotadas por cada país: 

MOBILIDADE

COMÉRCIO E SERVIÇOS

EMPRESAS

SAÚDE PÚBLICA

ESCOLAS

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