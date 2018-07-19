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Veja a situação do trânsito na Grande Vitória nesta quinta-feira (19)

Principais vias de Vitória e Vila Velha estão congestionadas após motoristas buscarem caminhos alternativos à Terceira Ponte, que foi interditada às 14h18

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 19:11
Trânsito congestionado na Grande Vitória nesta quinta-feira (19) Crédito: Reprodução | Google Maps
As principais vias de Vitória e Vila Velha sofreram com congestionamentos na tarde desta quinta-feira (19) após motoristas buscarem caminhos alternativos à Terceira Ponte, que foi interditada às 14h18. Mesmo com a liberação - por volta das 16h30 -, o trânsito permanece lento.
VEJA ABAIXO
VITÓRIA
- Av. Jerônimo Monteiro, sentido Segunda Ponte;
- Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Praia do Canto;
- Av. Américo Buaiz, sentido Praia do Canto;
- Av. Saturnino de Brito, sentido Praia do Canto;
- Av. Dante Michelini, sentido Praia do Canto;
VILA VELHA
- Av. Brasil, sentido Vila Velha;
- Terceira Ponte, sentido Vila Velha;
- Acessos à Terceira Ponte.
> Acompanhe a Central de Trânsito do Gazeta Online

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