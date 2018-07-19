Veja a situação do trânsito na Grande Vitória nesta quinta-feira (19)

As principais vias de Vitória e Vila Velha sofreram com congestionamentos na tarde desta quinta-feira (19) após motoristas buscarem caminhos alternativos à Terceira Ponte, que foi interditada às 14h18. Mesmo com a liberação - por volta das 16h30 -, o trânsito permanece lento.
VEJA ABAIXO
VITÓRIA
- Av. Jerônimo Monteiro, sentido Segunda Ponte;
- Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Praia do Canto;
- Av. Américo Buaiz, sentido Praia do Canto;
- Av. Saturnino de Brito, sentido Praia do Canto;
- Av. Dante Michelini, sentido Praia do Canto;
VILA VELHA
- Av. Brasil, sentido Vila Velha;
- Terceira Ponte, sentido Vila Velha;
- Acessos à Terceira Ponte.