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Linhares

Veículos que circularem em areia de praia poderão ser multados

Além da penalidade a partir de R$ 1 mil, os condutores que circularem na praia do Pontal do Ipiranga poderão perder quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ainda ter o veículo apreendido

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 15:29
Praia do Pontal do Ipiranga Crédito: Divulgação | Prefeitura de Linhares
Veículos que circularem na areia da praia do Pontal de Ipiranga, em Linhares, serão fiscalizados e multados pela prefeitura. Além da penalidade, os condutores poderão perder quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ainda ter o veículo apreendido. A multa é partir de R$ 1 mil. 
De acordo com a prefeitura do município, a fiscalização será realizada para cumprir as leis que proíbem o tráfego de veículos em faixa litorânea de areia.  "Principalmente durante os finais de semana é comum ver famílias inteiras nas praias e com isso a circulação de crianças é enorme, onde os motoristas que insistem em descumprir a lei podem causar um grave acidente", ressaltou o diretor municipal de trânsito da Prefeitura de Linhares, Douglas Simplício.
Os agentes de trânsito da prefeitura e fiscais do Meio Ambiente realizarão o monitoramento de toda a extensão da praia de Pontal do Ipiranga.
Banhistas devem fazer denúncias à Polícia Militar por meio do telefone 190 ou pessoalmente no Destacamento da PM do balneário.
CARROS DE SOM
Os carros de som estão proibidos em via pública. Os proprietários dos veículos flagrados com o som acima de 70 decibéis poderão ser multados e os veículos recolhidos por agentes de trânsito da Polícia Militar e da prefeitura. Os agentes ambientais da prefeitura também fiscalizarão os proprietários de carros que ultrapassarem o limite por meio de decebilímetros.
Assim como nos casos de estacionamento irregular, denúncias de carros de som também podem ser feitas à Polícia Militar, via 190 ou na sede do Destacamento da PM no balneário.

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