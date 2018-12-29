Veículos que circularem em areia de praia poderão ser multados

Praia do Pontal do Ipiranga Crédito: Divulgação | Prefeitura de Linhares

Linhares, serão fiscalizados e multados pela prefeitura. Além da penalidade, os condutores poderão perder quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ainda ter o veículo apreendido. A multa é partir de R$ 1 mil. Veículos que circularem na areia da praia do Pontal de Ipiranga, em, serão fiscalizados e multados pela prefeitura. Além da penalidade, os condutores poderão perder quatro pontos nae ainda ter o veículo apreendido. A multa é partir de R$ 1 mil.

De acordo com a prefeitura do município, a fiscalização será realizada para cumprir as leis que proíbem o tráfego de veículos em faixa litorânea de areia. "Principalmente durante os finais de semana é comum ver famílias inteiras nas praias e com isso a circulação de crianças é enorme, onde os motoristas que insistem em descumprir a lei podem causar um grave acidente", ressaltou o diretor municipal de trânsito da Prefeitura de Linhares, Douglas Simplício.

Os agentes de trânsito da prefeitura e fiscais do Meio Ambiente realizarão o monitoramento de toda a extensão da praia de Pontal do Ipiranga.

Banhistas devem fazer denúncias à Polícia Militar por meio do telefone 190 ou pessoalmente no Destacamento da PM do balneário.

CARROS DE SOM

Os carros de som estão proibidos em via pública. Os proprietários dos veículos flagrados com o som acima de 70 decibéis poderão ser multados e os veículos recolhidos por agentes de trânsito da Polícia Militar e da prefeitura. Os agentes ambientais da prefeitura também fiscalizarão os proprietários de carros que ultrapassarem o limite por meio de decebilímetros.