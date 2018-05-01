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Veículo pega fogo no estacionamento de shopping em Vitória

A equipe da brigada de incêndio do estabelecimento e o Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 22:24
Um veículo pegou fogo no estacionamento externo do Shopping Vitória no início da noite desta segunda-feira (3). A equipe da brigada de incêndio do estabelecimento e o Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas.
> Incêndio destrói loja em Vila Velha
Por meio de nota, o Shopping Vitória confirmou o ocorrido e afirmou, que devido à proporção das chamas, o Corpo de Bombeiros foi chamado para colaborar no controle das chamas. O Shopping Vitória esclarece ainda que não houve danos a nenhum outro veículo estacionado no local. O estabelecimento funciona normalmente.
MOTORISTA SOCORRIDA
A dona do veículo, um Palio prata, chegava ao shopping quando o incêndio começou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher ainda tentou apagar o fogo, mas não conseguiu. O primeiro combate foi feito pela equipe do shopping, logo depois os bombeiros chegaram para controlar a situação.
A mulher, que tinha acabado de comprar o carro, inalou fumaça e foi levada para o Pronto Atendimento da Praia do Suá. 
VEJA VÍDEO
Registro feito pelo internauta Mercílio Wandenkoke

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