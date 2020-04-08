Vazamento de água há dias em bairro de Vitória preocupa moradores

Morador registra vazamento de água no bairro Bonfim Crédito: Reprodução

Um vazamento de água no bairro Bonfim, em Vitória , tem deixado moradores preocupados com um possível desabastecimento nos próximos dias. O problema registrado próximo ao Centro Comunitário do bairro acontece há dias seguidos, sem nenhum reparo desde então.

Vice-presidente e morador da comunidade, Léo Machado afirmou, nesta quarta-feira (08), que o problema foi registrado pela primeira vez na manhã de segunda-feira (06), por volta de 9h. Nos últimos dias, ele disse ter ligado alguma vezes para a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) , responsável pelo abastecimento de água, mas que nenhuma equipe foi ao local.

"Liguei para a Cesan, sempre dizem que vão mandar uma equipe, mas o serviço não chega. Ontem até falaram que uma equipe veio ao Bonfim, mas não encontrou o vazamento", contou o morador e autor do vídeo.

Segundo Léo, a Cesan voltou a ser procurada nesta quarta-feira (8). Ele ainda menciona que caso o problema não seja resolvido, moradores dos pontos mais altos do morro podem ser prejudicados.

"Hoje, novamente entrei em contato, passei até o telefone da minha casa, pra poderem me ligar quando estiverem aqui. Se isso continuar, a água não vai subir e nós podemos ficar sem", relatou.

Em contato com a reportagem de A Gazeta, a Cesan informou que foi acionada nesta quarta-feira (08), e vai enviar uma equipe ao local.