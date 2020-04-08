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Desperdício

Vazamento de água há dias em bairro de Vitória preocupa moradores

O problema foi registrado na segunda-feira (6), próximo ao Centro Comunitário do bairro Bonfim, desde então moradores dizem que não houve nenhum reparo do problema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 18:57

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 18:57

Morador registra vazamento de água no bairro Bonfim
Morador registra vazamento de água no bairro Bonfim Crédito: Reprodução
Um vazamento de água no bairro Bonfim, em Vitória, tem deixado moradores preocupados com um possível desabastecimento nos próximos dias. O problema registrado próximo ao Centro Comunitário do bairro acontece há dias seguidos, sem nenhum reparo desde então.
Vice-presidente e morador da comunidade, Léo Machado afirmou, nesta quarta-feira (08), que o problema foi registrado pela primeira vez na manhã de segunda-feira (06), por volta de 9h. Nos últimos dias, ele disse ter ligado alguma vezes para a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), responsável pelo abastecimento de água, mas que nenhuma equipe foi ao local.
"Liguei para a Cesan, sempre dizem que vão mandar uma equipe, mas o serviço não chega. Ontem até falaram que uma equipe veio ao Bonfim, mas não encontrou o vazamento", contou o morador e autor do vídeo.
Segundo Léo, a Cesan voltou a ser procurada nesta quarta-feira (8). Ele ainda menciona que caso o problema não seja resolvido, moradores dos pontos mais altos do morro podem ser prejudicados.
"Hoje, novamente entrei em contato, passei até o telefone da minha casa, pra poderem me ligar quando estiverem aqui. Se isso continuar, a água não vai subir e nós podemos ficar sem", relatou.
Em contato com a reportagem de A Gazeta, a Cesan informou que foi acionada nesta quarta-feira (08), e vai enviar uma equipe ao local.
Após a publicação da reportagem, o morador entrou em contato com a redação relatando que o problema foi solucionado na tarde desta quinta-feira (9).

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