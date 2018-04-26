Varandas desabam em edifício de Vitória

Varandas desabaram em Jardim Camburi Crédito: Defesa Civil

Duas varandas de um prédio desabaram na tarde desta quinta-feira (26), na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, em Jardim Camburi, Vitória. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.

De acordo com o coordenador municipal de Defesa Civil, Jonathan Jantorno, o desabamento aconteceu na primeira marquise do pavimento. Ele afirmou que o imóvel não tem a construção dentro dos padrões de engenharia.

"As lajes não estavam engatadas, amarradas, na estrutura do prédio. Estavam apenas apoiadas sobre três vigas". Jonathan ainda disse que a primeira laje estava empoçada, que, segundo ele, pode ter contribuído para o sobrepeso.

Toda a edificação foi interditada pelos agentes e os moradores foram orientados a desocupar o imóvel.