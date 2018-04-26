Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Varandas desabam em edifício de Vitória

Apesar do susto, Corpo de Bombeiros informa que não houve feridos

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 19:57
Varandas desabaram em Jardim Camburi Crédito: Defesa Civil
Duas varandas de um prédio desabaram na tarde desta quinta-feira (26), na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, em Jardim Camburi, Vitória. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. 
De acordo com o coordenador municipal de Defesa Civil, Jonathan Jantorno, o desabamento aconteceu na primeira marquise do pavimento. Ele afirmou que o imóvel não tem a construção dentro dos padrões de engenharia.
"As lajes não estavam engatadas, amarradas, na estrutura do prédio. Estavam apenas apoiadas sobre três vigas". Jonathan ainda disse que a primeira laje estava empoçada, que, segundo ele, pode ter contribuído para o sobrepeso.
Toda a edificação foi interditada pelos agentes e os moradores foram orientados a desocupar o imóvel.
Varandas desabaram em Jardim Camburi Crédito: Defesa Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados