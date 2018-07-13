Vândalos queimam lixeiras durante a madrugada em Jardim da Penha

Vândalos colocaram fogo em lixeiras no bairro Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Divulgação/Camila Santos

Pelo menos duas ruas do bairro Jardim da Penha, em Vitória, tiveram lixeiras queimadas na madrugada desta sexta-feira (13). Por volta de 0h10, vândalos atearam fogo nas lixeiras que ficam localizadas próximo à Praça Regina Frigeri Furno, conhecida como "pracinha do Epa", e deixaram os moradores da região bastante assustados. O Corpo de Bombeiros foi chamado.

As chamas chegaram a se aproximar dos fios elétricos, o que deixou moradores apreensivos. A estudante Camila Santos, de 27 anos, conta que ia dormir quando percebeu o fogo na rua de trás da casa dela.

"Moro no térreo e foi numa rua atrás da minha casa. Eu estava indo dormir quando vi um reflexo laranja muito forte na janela. A rua toda estava assim, labareda muito alta. Desci com meu noivo e encontrei outras pessoas na rua paralisadas com o susto. A gente saiu acordando os vizinhos, pedindo para eles saírem de casa, com medo do fogo atingir os fios elétricos e provocar um estrago maior", contou.

Ainda segundo a estudante, apagar o fogo das lixeiras não foi uma tarefa fácil. "Um rapaz parou de carro e tentou apagar o fogo com o extintor do veículo e nem assim conseguiu. A gente jogou areia dos vasos de plantas para tentar conter as chamas. O fogo foi se alastrando, depois começou em outras lixeiras. Quando o corpo de bombeiros chegou fomos para casa, e no caminho de volta todas lixeiras estava reviradas com lixo espalhado pelo chão", afirmou Camila.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para combater o incêndio por volta de meia noite, na Rua José Neves Cypreste. Em nota, foi informado que, segundo os moradores das proximidades, o autor das chamas seria um morador de rua. A guarnição realizou buscas pelo local com intuito de localizar o suspeito, porém o indivíduo não foi encontrado. O fogo foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros e ninguém se feriu.

VIOLÊNCIA

"Está muito perigoso. Os moradores estão muito acuados. Tudo fecha mais cedo. Os moradores quase não vão mais na pracinha do Epa, por que está cheio de gente morando ali", lamenta.

PREFEITURA DE VITÓRIA

Por nota, a Prefeitura de Vitória informou que a que as viaturas da Guarda Municipal fazem patrulhamento preventivo com rondas periódicas nessa região, sempre em parceria com a Polícia Militar.