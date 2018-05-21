Vândalos invadem escola na Serra e aulas são suspensas

Professores e funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Padre Gabriel, em Jardim Carapina, na Serra, tiveram uma surpresa desagradável ao chegar ao colégio na manhã desta segunda-feira (21). O local foi arrombado e teve janelas e armários depredados.

Vândalos invadiram a escola durante o final de semana, espalharam materiais pelo chão e deixaram uma verdadeira bagunça. De acordo com Daniel Teixeira Rodrigues, diretor da escola, os criminosos entraram pela cozinha, mas não levaram nada de valor.

"A polícia teve aqui, disse que o que aconteceu foi mais um ato de vandalismo. Eles levantaram uma tela na cozinha e conseguiram entrar. Arrombaram três armários, fizeram a maior bagunça, mas a gente não sentiu falta de nada. Se fosse alguém com intenção de fazer dinheiro, tinha levado tudo", afirmou o diretor.

À frente da escola há três anos, Rodrigues diz que essa é a primeira vez que a escola é invadida, mas reclama da falta de segurança no local. Os criminosos levaram canetinhas, giz de cera, lápis, apontador, papel e todo o material de educação física.

"A escola fica ao léu a semana toda, não tem um sistema de segurança. Apesar da promessa de instalação do videomonitoramento, já fizeram os buracos e tudo, mas nada ainda. Falta segurança", critica.

Quase 800 alunos, distribuídos em dois turnos, em turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, estudam na escola Padre Gabriel. Por conta do episódio de vandalismo, as aulas do turno matutino foram suspensas nesta segunda-feira (21). Durante a tarde, a escola funcionará normalmente.

Depois do arrombamento do final de semana, funcionários de uma empresa particular apareceram para instalar alarmes na escola na manhã desta segunda-feira.

ALARMES EM 136 ESCOLAS

Procurada pela reportagem, a Prefeitura da Serra informou que está instalando alarmes em todas as 136 escolas da rede municipal.

"O sistema da escola Padre Gabriel, que até então nunca havia sido arrombada, está sendo instalado nesta segunda-feira. A Guarda Civil Municipal da Serra fez uma visita tranquilizadora na escola arrombada, onde ouviu as demandas do diretor em relação à segurança na escola", afirma, em nota, a prefeitura.