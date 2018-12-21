Vai viajar? Fique atento aos 10 trechos com mais acidentes nas BRs do ES

Começou o verão e, com ele, a temporada mais perigosa nas estradas que cortam o país, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um período de férias. Um levantamento feito pela reportagem apontou quais os 10 trechos onde ocorreram mais acidentes nas principais rodovias federais que cortam o Estado: as BRs 101, 262 e 259.

Selo G Dados Crédito: Arte

Dentre os pontos levantados, o que se destaca fica na BR 101 entre os km 260 e 269, na Serra, na área entre o Pavilhão de Carapina e o bairro Nova Carapina. Neste ponto, aconteceram 214 acidentes, que deixaram 250 feridos e seis mortos entre janeiro e outubro de 2018.

Ainda na BR 101, o segundo ponto que precisa de mais atenção dos condutores fica em Linhares, entre os km 40 e 49. Nesse trecho, que corta o centro da cidade, aconteceram 156 acidentes no mesmo período que deixaram 200 pessoas feridas e uma morta.

O levantamento foi feito pelo grupo de jornalismo de dados da Rede Gazeta, o G.dados, a partir de registros de ocorrências disponibilizados no site da PRF.

URBANO

Segundo o superintendente PRF, Wylis Lyra, os perímetros urbanos, de fato, são os locais que concentram mais acidentes. Ele explica que uma junção de fatores faz desses pontos os mais perigosos. O número de veículos que trafega é maior, há travessia de pedestres, cruzamentos com semáforos e diversos outros. Sempre que colocamos, no mesmo espaço, veículos, ciclistas e pedestres, o local se torna mais perigoso, afirma.

Ainda de acordo com Lyra, a quantidade de ocorrências é maior na BR 101 porque ela é mais extensa e tem grande fluxo de veículos.

Como a reportagem de A GAZETA revelou em setembro, dos 11 Estados que a BR 101 percorre, é no Espírito Santo que está a parte mais letal da rodovia. Sua taxa de mortalidade no trecho capixaba é de mais de quatro mortes em acidentes a cada 100 mil habitantes (4,73/100 mil habitantes).

OUTRAS

Na BR 262, que liga o Estado à Minas Gerais, o trecho mais perigoso também é urbano e fica nos primeiros 10 km da rodovia, em Cariacica. No local, aconteceram 169 acidentes entre janeiro e outubro de 2018.

Na BR 259, o maior número de ocorrências foi registrado na região da rodovia que atravessa o centro de Colatina.

REFORÇO

O superintendente da PRF enfatiza que o período entre o Natal e o carnaval, durante o verão, é o mais perigoso nas estradas federais. Por conta disso, o órgão organiza uma força-tarefa e convoca até servidores de folga para atuar no patrulhamento das rodovias.

Diferente de outras épocas do ano, em que o efetivo de folga e o efetivo administrativo são convocado a atuar apenas nos dias do feriado e na véspera, durante esse período do verão as convocações são diárias. Essa é a Operação Rodovida, que abrange esses três feriados de maior fluxo (Natal, Réveillon e carnaval). Estamos convocando diariamente para que a presença da PRF traga mais segurança durante todo o período, diz.

Ele esclarece que, após o Réveillon, será feita uma breve pausa para descanso dos servidores, que retomarão o serviço uma semana antes do carnaval.

Ainda segundo Lyra, o verão é um período em que o fluxo de veículos nas rodovias aumenta muito. Algumas vias chegam receber o dobro de carros que nos demais períodos. Somado a isso, ainda há o fato de que muitas estradas federais são antigas, datando das décadas de 60 e 70, e que mantém até hoje o mesmo traçado, ou seja, com poucos pontos de ultrapassagem. A velocidade nas rodovias também é mais elevada e isso faz com que a via fique com um risco maior, afirma.