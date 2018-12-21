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Vai viajar? Fique atento aos 10 trechos com mais acidentes nas BRs do ES

Em época de férias de verão, as rodovias ficam mais perigosas

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 00:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 00:54
Começou o verão e, com ele, a temporada mais perigosa nas estradas que cortam o país, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um período de férias. Um levantamento feito pela reportagem apontou quais os 10 trechos onde ocorreram mais acidentes nas principais rodovias federais que cortam o Estado: as BRs 101, 262 e 259.
Selo G Dados Crédito: Arte
Dentre os pontos levantados, o que se destaca fica na BR 101 entre os km 260 e 269, na Serra, na área entre o Pavilhão de Carapina e o bairro Nova Carapina. Neste ponto, aconteceram 214 acidentes, que deixaram 250 feridos e seis mortos entre janeiro e outubro de 2018.
Ainda na BR 101, o segundo ponto que precisa de mais atenção dos condutores fica em Linhares, entre os km 40 e 49. Nesse trecho, que corta o centro da cidade, aconteceram 156 acidentes no mesmo período que deixaram 200 pessoas feridas e uma morta.
O levantamento foi feito pelo grupo de jornalismo de dados da Rede Gazeta, o G.dados, a partir de registros de ocorrências disponibilizados no site da PRF.
URBANO
Segundo o superintendente PRF, Wylis Lyra, os perímetros urbanos, de fato, são os locais que concentram mais acidentes. Ele explica que uma junção de fatores faz desses pontos os mais perigosos. O número de veículos que trafega é maior, há travessia de pedestres, cruzamentos com semáforos e diversos outros. Sempre que colocamos, no mesmo espaço, veículos, ciclistas e pedestres, o local se torna mais perigoso, afirma.
Ainda de acordo com Lyra, a quantidade de ocorrências é maior na BR 101 porque ela é mais extensa e tem grande fluxo de veículos.
Como a reportagem de A GAZETA revelou em setembro, dos 11 Estados que a BR 101 percorre, é no Espírito Santo que está a parte mais letal da rodovia. Sua taxa de mortalidade no trecho capixaba é de mais de quatro mortes em acidentes a cada 100 mil habitantes (4,73/100 mil habitantes).
OUTRAS
Na BR 262, que liga o Estado à Minas Gerais, o trecho mais perigoso também é urbano e fica nos primeiros 10 km da rodovia, em Cariacica. No local, aconteceram 169 acidentes entre janeiro e outubro de 2018.
Na BR 259, o maior número de ocorrências foi registrado na região da rodovia que atravessa o centro de Colatina.
REFORÇO
especial
O superintendente da PRF enfatiza que o período entre o Natal e o carnaval, durante o verão, é o mais perigoso nas estradas federais. Por conta disso, o órgão organiza uma força-tarefa e convoca até servidores de folga para atuar no patrulhamento das rodovias.
Diferente de outras épocas do ano, em que o efetivo de folga e o efetivo administrativo são convocado a atuar apenas nos dias do feriado e na véspera, durante esse período do verão as convocações são diárias. Essa é a Operação Rodovida, que abrange esses três feriados de maior fluxo (Natal, Réveillon e carnaval). Estamos convocando diariamente para que a presença da PRF traga mais segurança durante todo o período, diz.
Ele esclarece que, após o Réveillon, será feita uma breve pausa para descanso dos servidores, que retomarão o serviço uma semana antes do carnaval.
Ainda segundo Lyra, o verão é um período em que o fluxo de veículos nas rodovias aumenta muito. Algumas vias chegam receber o dobro de carros que nos demais períodos. Somado a isso, ainda há o fato de que muitas estradas federais são antigas, datando das décadas de 60 e 70, e que mantém até hoje o mesmo traçado, ou seja, com poucos pontos de ultrapassagem. A velocidade nas rodovias também é mais elevada e isso faz com que a via fique com um risco maior, afirma.
O superintendente ressalta que o trabalho está sendo realizado para PRF para que não haja tragédias nas estradas durante esse período. Se cada um seguir devidamente o seu papel, não teremos tragédias nas nossas rodovias, que é o nosso objetivo.

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