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De olho na estrada

Vai pegar a estrada no feriadão? Veja a situação das rodovias no ES

Alguns trechos, principalmente no Sul do Espírito Santo, estão passando por revitalização, devido às chuvas do mês de janeiro

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 06:00
Obras de contenção na rodovia ES 375, em Rio Novo do Sul Crédito: Divulgação/DER
O feriado de Carnaval está batendo a porta. Quem decidir pegar a estrada para aproveitar os dias de folga precisa ficar atento as condições das vias. Alguns trechos, principalmente no Sul do Espírito Santo, estão passando por revitalização, devido às chuvas do mês de janeiro. Então muita atenção e paciência.
De acordo com o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado (DER-ES), Luiz Cesar Maretto Coura, estão sendo realizadas obras de contenção na rodovia ES 375, em Rio Novo do Sul.  A estrada se estende de Iconha a Vargem Alta.
"Não temos nenhuma interdição nas rodovias estaduais, porém, temos obras sendo executadas por causa das chuvas de janeiro. Nos quilômetros 21 e 26, da ES 375, indo de Vargem Alta para Iconha, estamos realizando uma contenção na via. Já em Iconha e Iúna temos alguns problemas com as pontes que também foram prejudicadas pelas chuvas", afirmou.

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Nos trechos com obras, a recomendação é reduzir a velocidade e prestar muita atenção na sinalização. Alguns pontos podem estar com uma das faixas interditada, porém sem o "Pare e siga". 
Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta que há obras com "Pare e siga" na BR 101, nosquilômetros 155 (Linhares), 211 (Ibiraçu), 357 (Anchieta) e 435 (Presidente Kennedy). No entrocamento da BR 101 com a BR 262, em Viana, próximo ao posto da PRF, está sendo realizada a obra do viaduto do município, por isso, pode haver congestionamento no fluxo de veículos.
A PRF ainda lembra que haverá intensificação na fiscalização em todas as rodovias federais do Espírito Santo.

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ORIENTAÇÕES PARA QUEM VAI PEGAR A ESTRADA

Para quem vai pegar as estradas é necessário dirigir com cautela e atenção, pois o feriado do Carnaval é um período de maior movimentação nas rodovias e estradas brasileiras.

Saiba os contatos de emergência

É preciso providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens. Saber se os faróis estão em bom estado para garantir que você possa ver e ser visto; calibrar os pneus e saber se estão em bom estado; ter o motor revisado, com óleo e nível da água do radiador checados. Lembre-se também de verificar os equipamentos obrigatórios do veículo: macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para-brisa e luzes. 
O motorista deve procurar se informar sobre as distâncias que irá percorrer, pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada.
Procure se informar sobre as condições do tempo nos lugares por onde vai passar. O Instituto Nacional de Meteorologia (InMet) disponibiliza informações sobre o tempo no endereço www.inmet.gov.br e também aqui em A Gazeta
É importante verificar se você está com sua documentação pessoal e a do veículo, como licenciamento, em dia, para evitar problemas com a fiscalização.
Não pare o veículo no acostamento, exceto em emergências ou pane mecânica.
Evite circular à noite em razão da redução da visibilidade. Em caso de pane ou emergência, as opções de socorro, médico ou mecânico, são sempre mais lentas.
Observe e respeite as sinalizações que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem da via. Nos trechos que enfrentam obras viárias, é fundamental que o motorista reduza a velocidade e obedeça à sinalização local. 
Lembres-se: se beber, não dirija e se for dirigir não beba.
Se precisar, a PRF estará à disposição para atendimento pelo 191. Já o Samu no 192, o Corpo de Bombeiros Militar no 193 e a ECO 101 pelo 0800 7701 101. Aqui no Estado é possível conferir informações sobre as condições de trânsito em tempo real, através do twitter @PRF191ES e do @cbnvitoria pela #CDT.

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