Vai pegar a estrada no feriadão? Veja a situação das rodovias no ES

Saiba os contatos de emergência

É preciso providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens. Saber se os faróis estão em bom estado para garantir que você possa ver e ser visto; calibrar os pneus e saber se estão em bom estado; ter o motor revisado, com óleo e nível da água do radiador checados. Lembre-se também de verificar os equipamentos obrigatórios do veículo: macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para-brisa e luzes.

O motorista deve procurar se informar sobre as distâncias que irá percorrer, pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada.

Procure se informar sobre as condições do tempo nos lugares por onde vai passar. O Instituto Nacional de Meteorologia (InMet) disponibiliza informações sobre o tempo no endereço www.inmet.gov.br e também aqui em A Gazeta

É importante verificar se você está com sua documentação pessoal e a do veículo, como licenciamento, em dia, para evitar problemas com a fiscalização.

Não pare o veículo no acostamento, exceto em emergências ou pane mecânica.

Evite circular à noite em razão da redução da visibilidade. Em caso de pane ou emergência, as opções de socorro, médico ou mecânico, são sempre mais lentas.

Observe e respeite as sinalizações que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem da via. Nos trechos que enfrentam obras viárias, é fundamental que o motorista reduza a velocidade e obedeça à sinalização local.

Lembres-se: se beber, não dirija e se for dirigir não beba.