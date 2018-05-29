Vacinação contra supergripe acaba na sexta, mas está abaixo da meta

Vacinação: imunização na rede pública protege contra três vírus de gripe Crédito: Arquivo

Quem faz parte do grupo prioritário e ainda não se vacinou contra a gripe deve ficar atento. A campanha de imunização acaba em quatro dias e ainda falta muita gente. O Espírito Santo ainda não atingiu a meta prevista pelo Ministério da Saúde de vacinar 90% do grupo prioritário.

Foram imunizados em todo o Estado 726.154 pessoas, o que corresponde a 76,64%. A vacina protege contra dois vírus da gripe Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B, que já foram responsáveis por seis mortes neste ano.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo, acredita que a meta deve ser atingida até o final da campanha, que acaba na sexta-feira. Os grupos com maior adesão foram idosos, com 328.060 mil (88,58%), e indígenas, com 3.654 (89,17%). Ela diz que vem diminuindo em todo o país, ao longo dos anos, a adesão de gestantes e crianças de 6 meses a menores 5 anos. Eles foram os que menos aderiram à campanha.

O Estado foi o sexto no país com maior cobertura vacinal. O que temos percebido é que os idosos estão aderindo mais a campanha, enquanto gestantes e crianças estão deixando de se vacinar, mesmo com alertas em creches e realizando o Dia D nos finais de semana para que os pais pudessem levar. Eu avalio que uma das coisas que afastaram esse público foram as notícias falsas que circulam nas redes sociais e que falam sobre riscos, diz

Danielle recomenda que as pessoas procurem as unidades de saúde para se vacinar. Além dos idosos, indigenas, crianças e grávidas, fazem parte do grupo de risco trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, mulheres com até 45 dias de pós-parto e presos, além dos funcionários do sistema prisional.

Neste ano, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou um total de 57 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave no Espírito Santo, sendo 31 casos por Influenza A (H3N2), 22 casos por Influenza A (H1N1) e quatro casos por Influenza B. Deste total, seis casos terminaram em morte, sendo dois por Influenza B, dois por Influenza A (H3N2) e dois por Influenza A (H1N1).

PONTOS DE VACINAÇÃO

VITÓRIA

Unidades

Alagoano, Andorinhas, Bairro da Penha, Conquista, Consolação, Quadro, Fonte grande, Forte São João, Grande Vitória, Ilha das Caieiras, Ilha de Santa Maria, Ilha do Príncipe, Itararé, Jabour, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Jesus de Nazaré, Maria Ortiz, Maruípe, Praia do Suá, República, Resistência, Santa Luíza, Santa Martha, Santo André, Santo Antônio, São Cristovão.

Funcionamento

De 8h às 16 horas.

SERRA

Unidades

As Unidades Regionais de Saúde estão em: Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Boa Vista, Serra Dourada e Serra-Sede.

As Unidades Básicas de Saúde estão em: André Carloni, Bairro de Fátima, Barcelona, Barro Branco, Boa Vista, Campinho da Serra, Carapebus, Carapina Grande, Chácara Parreiral, Cidade Continental, Eldorado, Jardim Carapina, Jardim Tropical, José de Anchieta, Laranjeiras Velha, Manguinhos, Manoel Plaza, Nova Almeida, Central Carapina, Nova Carapina I, Nova Carapina II, Oceania, Parque Residencial Laranjeiras, Pitanga, Planalto Serrano A, Planalto Serrano B, Porto Canoa, São Diogo, São Marcos, Taquara I, Taquara II, Vila Nova de Colares e Vista da Serra.

Funcionamento

Nas unidades regionais das 7h30 às 16h30. Nas demais unidades, de acordo com o horário da sala de vacinação de cada uma delas.

CARIACICA

Unidades

Alto Lage, Bela Aurora,

Bela Vista, Cariacica Sede, Itaquari, Jardim América, Jardim Botânico, Nova Rosa da Penha II, Oriente, Rio Marinho, Santa Bárbara, Santa Fé, São Francisco, Vila Graúna, Itapemirim, Novo Brasil, Operário e Valparaíso.

Funcionamento

As unidades funcionam das 7h30 às 15h, de segunda a sexta-feira. Em Nova Brasília, a Unidade de Saúde de atenderá das 7h30 às 12 horas. Em Cariacica Sede, a vacinação é somente para adultos do grupo prioritário.

Terminais

Hoje e amanhã haverá imunização nos terminais de Campo Grande, Itacibá

e Jardim América, das 17h às 21h.

VILA VELHA

Unidades

Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Santa Rita, Dom João Batista, Vila Garrido, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Barra do Jucu, Ponta Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha e Barramares.

Funcionamento

As unidades funcionam das 8h às 16 h, de segunda a sexta-feira. Em Paul, um posto volante continua funcionando na quarta-feira, das 8h às 15h.

VIANA

Unidades

Areinha, Canaã, Marcílio de Noronha, Morada de Bethânia, Nova Bethânia, Soteco, Viana Sede, Vila Bethânia, Primavera, Universal, Ipanema, Bom Pastor.

Funcionamento

A maioria funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h e de 13 às 15h. As unidades Bom Pastor, Soteco, Morada de Bethânia e Areinha funcionam somente no horário da manhã.