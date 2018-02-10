VÍDEO ' Só alegria no banho de mar em Manguinhos

Teve até flash mob antes da folia, em Manguinhos Crédito: Ricardo Medeiros

Folia e muita diversão em família: foi assim que centenas de pessoas foram neste sábado (10) para a praia de Manguinhos, na Serra, curtir o tradicional banho de mar à fantasia.

A festa durou o dia todo e teve direito até a flash mob de uma igreja evangélica, que quis mostrar a importância de curtir o carnaval em paz. Teve danças coreografadas e um homem cuspindo fogo.

Por volta das 11 horas a folia realmente começou, com vários pequenos blocos que saem tradicionalmente de vários bairros da região.

Um deles foi o Bloco do Fogão, que desfilou pela primeira vez. A ideia foi do marido da Amanda Cruz, de 22 anos, que é botafoguense. No ano passado tivemos a ideia de fazer o bloco da geladeira e esse ano resolvemos fazer o Bloco do Fogão, aproveitando o marido botafoguense, diz Amanda, animada.

Há muito mais tempo na folia de Manguinhos, o bloco Capitão Xaréu reúne diversos familiares desde 1958. Segundo uma das organizadoras, a servidora pública Marita Abaurre, de 51 anos, todas as fantasias são feitas durante a semana.

Nós temos três gerações. Temos filhos, netos e bisnetos. O bloco foi criado pelo meu pai, que é um dos pioneiros. Fazemos tudo entre familiares e amigos, conta.

BANHO DE MAR