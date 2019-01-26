Usina deve "proteger" Rio São Francisco de mar de lama

Hidrelétrica de Retiro de Baixo deve receber rejeitos Crédito: Furnas

A lama de rejeitos da Vale atingiu o rio Paraopeba no meio da tarde de ontem, um dos principais afluentes do Rio São Francisco. No entanto, o governo espera que as barragens no caminho consigam amortecer a onda de rejeitos de minério e a impeçam de chegar ao “velho Chico”.

O maior obstáculo é o reservatório da Hidrelétrica Retiro de Baixo. Por precaução, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) determinou a interrupção da operação da usina. A estimativa é que a lama de rejeitos da barragem levará cerca de dois dias para alcançar Retiro de Baixo. O governo ainda calcula a quantidade de material que a usina irá comportar.

A barragem da usina hidrelétrica Retiro de Baixo, confirmou a Agência Nacional de Águas (ANA), está localizada a 220 km do local do rompimento e “possibilitará amortecimento da onda de rejeito”.

A usina tem duas turbinas em operação, com capacidade instalada de 82 megawatts, energia suficiente para atender 200 mil habitantes, e opera desde 2010. Seu reservatório de 22 quilômetros quadrados.

A hidrelétrica pertence à Cemig e Furnas. A avaliação do ONS é que o acidente não terá impacto significativo nem causará problemas para a operação do sistema elétrico do país.

TRÊS MARIAS

Furnas também monitora a possibilidade de a onda de rejeitos atingir a usina de Três Marias. O Paraopeba deságua no rio São Francisco, que tem essa hidrelétrica como primeira usina.

O reservatório fica no Rio São Francisco, que é a principal fonte de captação de água de diversas outras cidades no Norte de Minas.

O serviço de água e Esgoto da cidade de Três Marias afirma que vai esperar entre 48h a 72h para verificar, com exatidão, se os dejetos da barragem chegarão até o local e se as cidades ribeirinhas, como Pirapora, correm algum risco de serem afetadas.

Pelo menos cinco cidades próximas de Brumadinho já emitiram alerta sobre os riscos de a lama atingir a cidade. Entre elas Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Betim, Juatuba e Florestal. Nesses municípios, equipes das defesas civis estão empenhadas em evacuar as margens do Paraopeba.