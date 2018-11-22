Universidade antecipa formatura de alunos no ES

Lucas Altoé diz que vai se inscrever no programa Crédito: Arquivo Pessoal

A colação de grau de alunos do curso de Medicina da Universidade Vila Velha (UVV) foi adiantada para a manhã desta quarta-feira (21), quando foram abertas as inscrições para o Mais Médicos. A cerimônia estava marcada anteriormente para o dia 6 de dezembro. Segundo nota oficial da instituição, alunos que concluem o curso no semestre 2018/2 puderam adiantar a colação e todos os trâmites e atividades acadêmicas foram concluídos. A nota afirma ainda que a universidade decidiu apoiar formandos que quisessem se inscrever no Mais Médicos e em outros programas de residência.

Para o presidente do Centro Acadêmico de Medicina Professor Carlos Musso (CAMUVV), Paulo César Patricio Palhano, a decisão é positiva. Com a saída dos cubanos, seja a favor ou contra, alguns postos vão ficar prejudicados. Esse auxílio que a UVV deu de liberar novos médicos, ajuda os profissionais e a sociedade, avalia.

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O formando Victor Bolonha pretende se inscrever no Mais Médicos e trabalhar no Espírito Santo. A profissão de médico é de difícil estabilidade financeira. E acho que o programa com esse número de vagas, veio em momento propício, que é a saída da formatura. É uma garantia de estar em um emprego sólido, atendendo à população que necessita. De desvantagem é a dificuldade de trabalhar no interior, que carece de recursos, de infraestrutura.