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Mais Médicos

Universidade antecipa formatura de alunos no ES

A nota afirma ainda que a universidade decidiu apoiar formandos que quisessem se inscrever no Mais Médicos e em outros programas de residência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 01:44

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 01:44

Lucas Altoé diz que vai se inscrever no programa Crédito: Arquivo Pessoal
A colação de grau de alunos do curso de Medicina da Universidade Vila Velha (UVV) foi adiantada para a manhã desta quarta-feira (21), quando foram abertas as inscrições para o Mais Médicos. A cerimônia estava marcada anteriormente para o dia 6 de dezembro. Segundo nota oficial da instituição, alunos que concluem o curso no semestre 2018/2 puderam adiantar a colação e todos os trâmites e atividades acadêmicas foram concluídos. A nota afirma ainda que a universidade decidiu apoiar formandos que quisessem se inscrever no Mais Médicos e em outros programas de residência.
Para o presidente do Centro Acadêmico de Medicina Professor Carlos Musso (CAMUVV), Paulo César Patricio Palhano, a decisão é positiva. Com a saída dos cubanos, seja a favor ou contra, alguns postos vão ficar prejudicados. Esse auxílio que a UVV deu de liberar novos médicos, ajuda os profissionais e a sociedade, avalia.
Crédito: Rede Gazeta
O formando Victor Bolonha pretende se inscrever no Mais Médicos e trabalhar no Espírito Santo. A profissão de médico é de difícil estabilidade financeira. E acho que o programa com esse número de vagas, veio em momento propício, que é a saída da formatura. É uma garantia de estar em um emprego sólido, atendendo à população que necessita. De desvantagem é a dificuldade de trabalhar no interior, que carece de recursos, de infraestrutura.
Existem poucas oportunidades para um médico como essa, de ter um emprego logo após a formatura. Além de poder trabalhar na estratégia da saúde da família, uma área tão deficiente de profissionais, afirma o formando Lucas Altóe, Ele diz que boa parte da turma tem intenção de entrar no Mais Médicos e já solicitou registro profissional ao Conselho Regional de Medicina (CRM).

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