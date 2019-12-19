União cede antigo juizado de menores para Santa Casa de Vitória

O contrato de cessão foi assinado na tarde desta quarta e prevê o convênio por 20 anos. Para viabilizar o projeto, a reunião contou com a provedora da Santa Casa, Maria da Penha Rodrigues DAvila; a diretora institucional do hospital, Rosane Mageste; e o superintendente da SPU-ES, Márcio Passos Furtado, acompanhado de outros dois representantes do órgão.