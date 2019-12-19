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Melhorias

União cede antigo juizado de menores para Santa Casa de Vitória

O imóvel que fica ao lado do hospital, na Vila Rubim, abrigará pacientes em tratamento e o setor de Doenças Sexualmente Transmissíveis da unidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 22:31

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 22:31

Reunião desta quarta-feira (18) contou com representantes da Santa Casa e da SPU-ES Crédito: Divulgação
Nesta quarta-feira (18) a Superintendência de Patrimônio da União do Espírito Santo (SPU-ES) cedeu um imóvel para a Santa Casa de Vitória. O local, onde funcionava o juizado de menores, é vizinho ao hospital, na Vila Rubim. Abandonado há anos, ele abrigará o serviço de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e funcionará como centro de apoio a pacientes e familiares.
O contrato de cessão foi assinado na tarde desta quarta e prevê o convênio por 20 anos. Para viabilizar o projeto, a reunião contou com a provedora da Santa Casa, Maria da Penha Rodrigues DAvila; a diretora institucional do hospital, Rosane Mageste; e o superintendente da SPU-ES, Márcio Passos Furtado, acompanhado de outros dois representantes do órgão.

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