Uma semana após morte de idosa, moradores temem novos desabamentos na Serra

Casas correm risco de desabamento na Serra Crédito: Reprodução/TV GAZETA

Uma semana depois da morte da idosa Osvaldina Manthay de Souza , de 67 anos, que foi vítima de um desabamento durante uma chuva, os moradores da mesma rua, temem que novos acidentes aconteçam. O caso aconteceu no bairro Maria Níobe, na Serra, Espírito Santo. A Defesa Civil Municipal disse que tem orientado moradores da região, mas que alguns se recusam a sair das áreas de risco.

Osvaldina Manthay de Souza, 67 anos, morreu após deslizamento Crédito: Reprodução

A casa de Osvaldina, segundo a Defesa Civil, estava interditada por causa do risco de desabamento, mas ela continuava morando no imóvel. No sábado (4), a estrutura cedeu por causa das fortes chuvas, e a idosa morreu. Os vizinhos temem que mais deslizamentos aconteçam na rua, nas próximas chuvas. Segundo eles, outras casas estão em risco.

"Quando chove, toda a chuva desce pela vala caçando o lote onde já derrubou a casa, desce devastando tudo, passa debaixo da casa de outro vizinho. A gente queria um jeito de resolver esse problema" Diones Henrique Souza - Pedreiro

Moradora Laura Ferreira está com medo de novos deslizamentos Crédito: Reprodução/TV GAZETA

Moradora do bairro e vizinha da idosa que morreu, a auxiliar de serviços gerais Laura Ferreira, está com medo de uma nova tragédia. "A gente tem medo de correr mais riscos se chover. Eu conhecia a Osvaldina. Parece que estou a vendo na minha frente. Minha neta com 4 anos sente saudades dela. É muito triste", desabafa.

A casa da mãe da dona de casa Priscila Bento Gomes, que mora em cima de um barranco, passou por vistorias. Não chegou a ser interditada, mas, mesmo assim, ainda causa preocupação. Pessoal falou que tinha que arrancar as bananeiras que elas acumula água, e colocar lona no quintal todinho, disse.

DEFESA CIVIL FAZ ALERTA

A Serra lidera o ranking de interdições na Grande Vitória. Em 2019, 246 casas foram interditadas e, por causa dos riscos, 1500 precisaram ser vistoriadas. Só neste ano, nove casas foram interditadas pela Defesa Civil da Serra.

Nós encontramos residências com laje selada, residências sem cinta de amarração, residências com pilares e vigas com ferragens expostas e oxidadas, residências com recalque no piso, construídas em área de alto risco de deslizamento, disse o coordenador da Defesa Civil, Antônio Carlos Coutinho.

Os municípios de Vitória, Vila Velha Cariacica e Serra somaram, no ano passado, 473 interdições. O coordenador da Defesa Civil da Serra diz que a prefeitura tem construído imóveis para as pessoas que precisaram desocupar as casas e orienta que os moradores não construam casas em áreas de risco.

Nós vamos continuar fazendo nosso trabalho de interdição, mas precisamos que a comunidade entenda que as famílias assumam a responsabilidade. Constroem a residência sem segurança, em área de alto risco, depois de construída eles não querem sair, resistem. Nós estamos, inclusive, mobilizando ações judiciais para que isso seja mais efetivo. A gente precisa da sociedade entender que o risco de deslizamento é risco de vida, disse Coutinho.