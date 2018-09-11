Uma noite atípica no trânsito da Grande Vitória

O que era pra ser uma volta pra casa tranquila pelas vias de Vitória e de Vila Velha se tornou um caos aos motoristas na tarde desta segunda-feira (10). É que Terceira Ponte teve que ser interditada e os condutores tiveram que ter muita paciência para lidar com o trânsito na Grande Vitória. Pelo menos vinte avenidas entre Vila Velha e Vitória ficaram congestionadas até a noite desta segunda. Sendo que, normalmente, o trânsito nos municípios começam por volta das 17 horas horário de pico e finalizam por volta das 19 horas.
Algumas vias, como a Avenida Vitória e Avenida Mascarenhas de Moraes, ambas em Vitória, até a noite desta segunda (10), permanecem com lentidão no sentido Cariacica, segundo a Guarda Municipal.
As cinco vias em Vila Velha registradas pela Central de Trânsito do Gazeta Online entre elas a Segunda Ponte, Cinco Pontes, Rodovia do Sol, Avenida Carlos Lindenberg e Avenida Brasil, que apresentaram lentidão durante à tarde já foram liberadas e o fluxo segue normal nos dois sentidos