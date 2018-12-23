Em um intervalo de apenas 24 horas, mais de três mil imprudências foram flagradas nas estradas federais que cortam o Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, somente neste sábado (22), foram aplicadas 3.152 multas. A maior parte delas (81,7%) gerada por excesso de velocidade nas rodovias.

Ainda de acordo com a PRF, somente no sábado, foram registradas 233 ultrapassagens proibidas; 12 motoristas foram flagrados sob efeito de álcool; sete pessoas foram presas por alcoolemia, crimes ambientais, tráfico de entorpecente e outros crimes de trânsito.

Your browser does not support the audio element. Uma multa a cada 30 segundos nas estradas federais que cortam o ES

Carnaval. Já a Operação Natal, parte da Operação Rodovida, segue até meia-noite do dia 25 de dezembro. A Operação Integrada Rodovida teve início na sexta-feira (14) e segue até o fim do. Já a Operação Natal, parte da Operação Rodovida, segue até meia-noite do dia 25 de dezembro.

MOTORISTA A 173 KM/H

Ao centro, reprodução do radar móvel da PRF que flagrou motorista a 173 km/h Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal , por meio de radar móvel, flagrou um motorista a 173 km/h, na pista que tem limite de velocidade 80 km/h, em São Mateus , região Norte do Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Imprudências nas estradas no feriadão de Natal

O motorista que dirigia o veículo Range Rover (foto acima) foi flagrado na manhã deste sábado (22), no quilômetro 79 da rodovia.

Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, a infração cometida pelo motorista flagrado pela PRF é considerada gravíssima, já que excedeu a velocidade acima de 50% do limite permitido.

A multa é de R$ 880,41 e gera sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação . Mas, diferentemente das outras multas por excesso de velocidade, esta tem uma particularidade: há medida administrativa para suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão da CNH.

Também em São Mateus, um motorista embriagado foi detido após fazer zigue-zague na BR 101. Ele foi encaminhado à Delegacia da cidade.

ZIGUE-ZAGUE NA PISTA

Condutor preso por dirigir embriagado na BR 101 Norte, em São Mateus Crédito: Divulgação/PRF

O condutor de um veículo foi preso na tarde deste sábado (22), em São Mateus , região Norte do Estado, por dirigir embriagado na BR 101 . A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a abordagem no quilômetro 60 da rodovia, já que o homem dirigia em zigue-zague.

Segundo a PRF, o motorista de 61 anos foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi 1,19 mg/L. Para o Código Brasileiro de Trânsito, qualquer resultado acima de 0 mg/L é considerado infração de trânsito. Quando o resultado é acima de 0,30 ml/L é considerado crime de trânsito.

Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele está vencida há mais de 30 dias. O condutor disse aos policiais que trabalha em obra, que teria saído de Pinheiros e seguia para Linhares.