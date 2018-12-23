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PRF

Uma multa a cada 30 segundos nas estradas federais que cortam o ES

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de três mil multas foram aplicadas somente neste sábado (22)

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2018 às 16:15
Em um intervalo de apenas 24 horas, mais de três mil imprudências foram flagradas nas estradas federais que cortam o Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, somente neste sábado (22), foram aplicadas 3.152 multas. A maior parte delas (81,7%) gerada por excesso de velocidade nas rodovias.
Ainda de acordo com a PRF, somente no sábado, foram registradas 233 ultrapassagens proibidas; 12 motoristas foram flagrados sob efeito de álcool; sete pessoas foram presas por alcoolemia, crimes ambientais, tráfico de entorpecente e outros crimes de trânsito.
Uma multa a cada 30 segundos nas estradas federais que cortam o ES
A Operação Integrada Rodovida teve início na sexta-feira (14) e segue até o fim do Carnaval. Já a Operação Natal, parte da Operação Rodovida, segue até meia-noite do dia 25 de dezembro.
MOTORISTA A 173 KM/H
Ao centro, reprodução do radar móvel da PRF que flagrou motorista a 173 km/h Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, por meio de radar móvel, flagrou um motorista a 173 km/h, na pista que tem limite de velocidade 80 km/h, em São Mateus, região Norte do Espírito Santo. 
Imprudências nas estradas no feriadão de Natal
O motorista que dirigia o veículo Range Rover (foto acima) foi flagrado na manhã deste sábado (22), no quilômetro 79 da rodovia. 
> A cada 20 minutos, um motorista perde o direito de dirigir
Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, a infração cometida pelo motorista flagrado pela PRF é considerada gravíssima, já que excedeu a velocidade acima de 50% do limite permitido.
A multa é de R$ 880,41 e gera sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Mas, diferentemente das outras multas por excesso de velocidade, esta tem uma particularidade: há medida administrativa para suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão da CNH.
Também em São Mateus, um motorista embriagado foi detido após fazer zigue-zague na BR 101. Ele foi encaminhado à Delegacia da cidade. 
> A cada dois minutos, um motorista é flagrado em alta velocidade
ZIGUE-ZAGUE NA PISTA
Condutor preso por dirigir embriagado na BR 101 Norte, em São Mateus Crédito: Divulgação/PRF
O condutor de um veículo foi preso na tarde deste sábado (22), em São Mateus, região Norte do Estado, por dirigir embriagado na BR 101. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a abordagem no quilômetro 60 da rodovia, já que o homem dirigia em zigue-zague.
Segundo a PRF, o motorista de 61 anos foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi 1,19 mg/L. Para o Código Brasileiro de Trânsito, qualquer resultado acima de 0 mg/L é considerado infração de trânsito. Quando o resultado é acima de 0,30 ml/L é considerado crime de trânsito.
Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele está vencida há mais de 30 dias. O condutor disse aos policiais que trabalha em obra, que teria saído de Pinheiros e seguia para Linhares. 
> Os 10 trechos com mais acidentes no ES
A PRF informou que o infrator foi conduzido para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde foi apresentado ao delegado de plantão. Na delegacia, foi verificado que é o terceiro flagrante do idoso conduzindo sob efeito de álcool, de acordo com a PRF. Por conta disso, ele chegou a cumprir suspensão de 12 meses sem poder dirigir.

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