Uma criança ficou gravemente ferida em um acidente em Guarapari

Acidente com micro-ônibus no interior de Guarapari Crédito: Internauta do Portal 27

Uma criança de 4 anos ficou gravemente ferida após um micro-ônibus tombar na região de Rio Calçado, em Guarapari, no final da tarde deste domingo (03). Dez pessoas estavam no veículo no momento do acidente. As informações são do Portal 27.

O acidente aconteceu depois do veículo perder o controle e tombar na estrada. Os passageiros estavam voltando de um retiro espiritual que aconteceu no feriado de Corpus Christi, no interior de Guarapari.

Ainda segundo o Portal 27, a criança ferida é filha do próprio motorista do veículo. Ela se machucou com o impacto da batida. O Corpo de Bombeiros e o Samu levaram cerca de duas horas para atender a criança no local do acidente. Ela foi encaminhada para o Hospital Francisco de Assis (HFA) na Praia do Morro, também em Guarapari.