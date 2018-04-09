Um dia após casar no ES, marido morre em acidente na Bahia

Casal sofre acidente a caminho de Porto Seguro, na Bahia, para comemorar a lua de mel. Victor Lemos Souza morreu na hora e Débora Alves está internada Crédito: Reprodução/ Lu Scherrer

A viagem de lua de mel de um casal do Espírito Santo terminou de forma trágica poucas horas após o casamento. Victhor Lemos Souza, de 26 anos, e Débora Alves Souza, 26 anos, se casaram no sábado (07) em Nova Venécia, região norte do Estado. No domingo (08), o casal pegou a estrada rumo à Porto Seguro, na Bahia, e acabou se envolvendo em um acidente que terminou com a morte de Victhor.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia, Victhor e Débora seguiam pela BR 101 em um veículo Volkswagen Gol quando colidiram de frente com uma carreta, com placas de Linhares. O acidente aconteceu próximo de Itabela (distante 90 km de Porto Seguro), por volta das 13h40 de domingo (08). Victhor morreu no local, a mulher foi levada ao hospital com ferimentos graves e apenas o motorista da carreta não se machucou.

VELÓRIO

A notícia da tragédia chocou familiares e amigos das vítimas. Débora segue internada em um hospital na Bahia, de acordo com informações de familiares compartilhadas nas redes sociais. Ela teria quebrado um braço e uma perna, e não corre risco de vida. A família ainda espera a chegada do corpo de Victhor para a realização do velório, que deve acontecer a noite na Igreja Cristã Maranata do Rúbia, em Nova Venécia.

"Grande livramento"

Nas redes sociais, amigos lamentaram a tragédia com o casal e deixaram mensagens de força para Débora. Pastor e tio de Débora, Romildo Alves pediu orações para a família e agradeceu o "livramento" da sobrinha.

"Pessoal peço que ore por minha família que esta de luto, pois minha sobrinha Débora Alves e seu esposo Victhor que se casaram ontem casal maravilhoso jovens de Deus servos indo hoje pra Porto seguro acabou batendo numa carreta e veio a óbito e minha sobrinha recebeu um grande livramento mais continua internada (sic)", comentou.





Ainda sem acreditar no que aconteceu, os amigos têm buscado apoio na fé. "Nem consigo acreditar, esse rapaz tocou no meu casamento sábado dia 31 e estava tão feliz com o casamento dele...Q Deus conforte o coração de toda família e amigos", postou um amigo.

"#forcaDeboraAlves pensamento e oração 24h por você", afirmou outra amiga do casal.