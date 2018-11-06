Ufes suspende aulas por falta de energia nesta terça-feira (6)

Queda de árvore interrompe energia no campus de Goiabeiras Crédito: Divulgação | Ufes

Ufes) suspendeu as aulas do campus de Goiabeiras nesta terça-feira (6). O motivo é que a instituição ficou sem energia após a queda de uma árvore sobre a rede elétrica em área próxima ao ginásio do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD). A Universidade Federal do Espírito Santo () suspendeu as aulas do campus de Goiabeiras nesta terça-feira (6). O motivo é que a instituição ficou sem energia após a queda de uma árvore sobre a rede elétrica em área próxima ao ginásio do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD).

EDP Escelsa para realizar os reparos necessários no local. A previsão é de que a energia seja restabelecida somente por volta das 20 horas desta terça-feira (6). Em uma publicação no site da Universidade, a Administração Central da Ufes comunica que a Prefeitura Universitária (PU) já solicitou o suporte dapara realizar os reparos necessários no local. A previsão é de que a energia seja restabelecida somente por volta das 20 horas desta terça-feira (6).

Por conta disto, atividades administrativas e acadêmicas dos turnos vespertino e noturno do campus de Goiabeiras estão suspensas.

VEJA COMUNICADO NA ÍNTEGRA

A queda de uma árvore sobre a rede elétrica em área próxima à do ginásio do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) provocou a interrupção do fornecimento de energia no campus de Goiabeiras, em Vitória, e em parte do bairro Jardim da Penha, por volta das 12 horas desta terça-feira, 6.

A Prefeitura Universitária (PU) já solicitou o suporte da EDP Escelsa para que, junto com a equipe de manutenção da Ufes, sejam realizados os reparos necessários. No entanto, a previsão é de que a energia seja restabelecida somente por volta das 20 horas.