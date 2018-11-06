Ufes suspende aulas por falta de energia nesta terça-feira (6)

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) suspendeu as aulas do campus de Goiabeiras nesta terça-feira (6). O motivo é que a instituição ficou sem energia após a queda de uma árvore sobre a rede elétrica em área próxima ao ginásio do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD).
Em uma publicação no site da Universidade, a Administração Central da Ufes comunica que a Prefeitura Universitária (PU) já solicitou o suporte da EDP Escelsa para realizar os reparos necessários no local. A previsão é de que a energia seja restabelecida somente por volta das 20 horas desta terça-feira (6).
Por conta disto, atividades administrativas e acadêmicas dos turnos vespertino e noturno do campus de Goiabeiras estão suspensas.
VEJA COMUNICADO NA ÍNTEGRA
A queda de uma árvore sobre a rede elétrica em área próxima à do ginásio do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) provocou a interrupção do fornecimento de energia no campus de Goiabeiras, em Vitória, e em parte do bairro Jardim da Penha, por volta das 12 horas desta terça-feira, 6.
A Prefeitura Universitária (PU) já solicitou o suporte da EDP Escelsa para que, junto com a equipe de manutenção da Ufes, sejam realizados os reparos necessários. No entanto, a previsão é de que a energia seja restabelecida somente por volta das 20 horas.
Diante disso, a Administração Central da Ufes comunica que estão suspensas as atividades administrativas e acadêmicas dos turnos vespertino e noturno, no campus de Goiabeiras.